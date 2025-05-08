蘋果高層喊「AI取代搜尋引擎」 Google母公司股價重挫7%

受到蘋果高層喊出「AI取代搜尋引擎」的消息影響，市場憂慮Google生意衰退，Google母公司Alphabet股價應聲下挫7%。

台積電漲5元至933 台股漲近百點至20640

美股周三（7日）全面收漲，台股今（8）日開平高盤後走高，指數上漲逾90點，台積電上漲5元至933元。

廢「拜登版AI晶片出口禁令」 輝達等半導體股尾盤嗨漲

美國總統川普政府傳出研擬撤銷前總統拜登對人工智慧 (AI) 晶片出口制定的三級管制，也就是「AI 技術擴散框架」，美晶片股當地時間周三尾盤急速拉升，輝達（NVIDIA）飆漲3.1%，博通漲2.36%、台積電ADR漲1.31%，費城半導體指數上漲 1.7%。

紅海復航貨櫃船公司會很辛苦 中美瑞士貿易協商專家們不樂觀

美國總統川普表示葉門胡塞組織表示願意投降，不再攻擊航行於紅海的商船，對此陽明海運前董事長謝志堅表示，這件事還要等胡塞做出確認，商船才敢恢復航行紅海，一旦復航，船隻免繞好望角釋放出來的運力會讓貨櫃船公司很辛苦；至於本周末在瑞士的中美貿易談判，國際評論並未樂觀看待，還估關稅稅率可能約在60%，一切有待觀察。

長榮航攜手新北市展開紀錄片獎15週年活動 夏季線上旅展今起跑

長榮航（2618）再度響應新北天際影展活動，新北市紀錄片獎15週年系列活動正式開跑，新北市新聞局7日攜手長榮航空、長榮交響樂團，以「感動在天際—新北市紀錄片獎15週年音樂會」宣告「2025新北天際影展」正式展開；此外，長榮航2025夏季線上旅展也於今（8）日起登場，限時22天祭出優惠折扣，未稅最低價格3,230元起，推升營運動能。

台船首季虧損拉高到8.32億元 主因預列接造萬海船隻可能的虧損

台船(2208)今年第一季合併營收39.10億元，營業利益-12.57億元，稅前淨損8.26億元，本期歸屬於母公司業主淨損8.32億，較去年的-3.41億元增加144%，EPS-0.65元。公司高階指出，台船因缺乏產業供應鏈，造船成本較中、日、韓高出15%-25%，今年1月簽約承造萬海航運12艘8000箱(20呎櫃)貨櫃船，根據保守原則預列了約6億元的可能虧損。

深入中歐奧地利開拓非美市場 IEAT與維也納商務局締盟

台北市進出口公會(IEAT)本月5日由歐洲委員會主委許介立副理事長與維也納商務局(VBA)Dominic Weiss局長簽署合作備忘錄締結姐妹會，並由駐奧地利代表處劉玄詠大使見證。IEAT除了看準中歐地區將因俄烏戰爭結束後可能帶來的相關重建商機，也在美國關稅衝擊下，為會員開拓非美市場。

價格強漲！威剛4月營收39.17億元創歷史同期最佳 樂觀看本季營運

記憶體現貨價與合約價強勢走升，推動記憶體模組大廠威剛科技（3260）4月營收以39.17億元創下史上最強4月，不但年、月雙增，並攀上13個月新高。威剛董事長陳立白表示，目前公司訂單滿手，工廠已經連續第三個月加班生產，看好記憶體供需情勢轉佳，加上美國對等關稅暫緩效應，預期本季營運可望好上加好，不僅業績穩步升溫，整體績效也將明顯優於第一季。

佳世達評估美國關稅政策 考量東南亞、墨西哥、美國製造

佳世達（2352）今日舉行法說會，面對全球關稅議題升溫，董事長陳其宏表示，公司將持續審慎應對，旗下各事業因應事業特性與顧客需求，評估東南亞與其他地區製造地均在進行中。在第二季即將登場的台北國際電腦展COMPUTEX，佳世達也偕同集團超過20家企業共同參展，並將舉辦超過15場AI應用講座。

玉山金前4月獲利113億元年增41% EPS 0.71元

玉山金控（2884）於今（7）日公布4月自結盈餘，單月稅後淨利25.1億元，累計前4月稅後淨利113億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加41.24%，每股稅後盈餘（EPS）為0.71元。