蘋果高層喊「AI取代搜尋引擎」　Google母公司股價重挫7%

▲Google受到AI衝擊。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受到蘋果高層喊出「AI取代搜尋引擎」的消息影響，市場憂慮Google生意衰退，Google母公司Alphabet股價應聲下挫7%。

《彭博社》報導，蘋果資深副總裁Eddy Cue 周三出席美國司法部聯邦法庭針對 Google 的搜尋引擎反壟斷訴訟時指出，蘋果正積極考慮為自家的 Safari 瀏覽器添加 AI 搜尋，並透露，Safari 的搜尋數 4 月出現首次下跌，很可能是因為用戶轉向使用 AI。

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Eddy Cue指出，未來會在 Apple 的 Safari 瀏覽器中新增 OpenAI、Perplexity 和 Anthropic 的AI服務作為搜尋選項。

Google 向平台提供商 (如 Apple) 支付費用以成為其平台上的預設搜尋引擎的做法。

該訴訟以及任何可能的補救措施威脅到 Google 利潤豐厚的廣告業務，Alphabet 的股價當地時間周三下跌超過 7%。

《CNBC》指出，該訴訟也可能波及 Apple。根據庭審中的證詞，Google 每年向 iPhone 製造商支付數十億美元——在 2022 年甚至高達 200 億美元——以成為 iPhone 上的預設搜尋引擎。這對 Apple 來說是非常有利可圖的，同時也是 Google 獲得更多搜尋量和使用者的重要途徑。Apple 的股價周三交易期間下跌 2%。