不甩市場漲跌　小哥教戰利用選擇權鎖住獲利

▲權證小哥是夾娃娃高手，他形容就像投資不是賭運氣，而是比勝率。

圖文／鏡週刊

權證小哥精通各種金融商品，從股票、權證、期貨選擇權到可轉債，因應市場劇烈變化，可做到信手拈來，毫不費力。面對4月7日台股開盤後即跌停鎖死的重摔場面，他在第一時間搶買認售權證，創造獲利，投資心理素質堪稱一流。

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「夾娃娃跟投資一樣，都是以小博大，必須適時停損，若離保夾金額太遠，就要懂得縮手，否則會賠大錢；還要多觀察，找到適合自己的位置下手；重點是，在高期望值下可押大注，但情勢對自己不利時，就盡量不去碰。」權證小哥是夾娃娃高手，能在投幣後秒出貨，技術高超；過程不但療癒，也能從中領悟投資道理。

權證小哥指出，投資操作最怕一點，就是沒有自己的想法與策略，盲目跟單。「每次進場前，一定要設定明確的交易目標，建立一套有效策略，且隨時檢視調整；包括出場及停損點的設定，管控交易頻率、降低交易成本等。尤其面對市場波動，一定要保持冷靜，避免因情緒波動，做出錯誤決策。」

好比在夾娃娃機台前，必須先看準自己的目標物位置，最好不要太靠近兩端或出口處，否則甩夾時會撞到，降低成功機率；旁邊也不要有干擾物，計算好甩夾時間，再下勾夾住目標。「就像短線交易不是賭運氣，而是比高勝率，交易前一定要有周詳計畫及策略。」

以4月10日為例，權證小哥在當天指數19000點時建立了一個組合單，以160.8元買進6張0050，同時搭配台指選擇權18300 sell call一口、報價1390點，未來行情在小漲小跌或大漲大跌下，這筆組合單都能鎖住獲利，不怕市場劇烈變化。

他強調，風險控管是投資最重要功課；「想要分散風險，可分批進場，有賺錢再加碼；賠錢時就必須減碼收手。很多人在賠錢時，想加碼攤平，結果越攤越『貧』，小賺一點就想獲利了結，最後多是大賠小贏出場，忘了賺多賠少才是長期獲利關鍵。」權證小哥叮嚀，運氣背的時候要懂得收手，就不會輸太多錢；貪念及執念，在投資路上絕對要避免。https://youtu.be/CAAHZe6z4UE



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