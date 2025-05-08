台灣順豐攜手台北市區監理所　強化駕駛安全管理、實現企業責任

▲台灣順豐與台北市區監理所合辦交通安全交流講座，由總經理潘逸俊(右六)及所長戴邦芳(左八)帶領相關科室主管出席，共同為強化駕駛安全努力。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣順豐重視行車安全及交通觀念，連續五年與台北市區監理所合辦業務交流講座，今(8)日活動台北市區監理所所長戴邦芳與相關科室主管出席，對於台灣順豐定期主動提供交通違規改善計畫、事故率降減成效表示肯定，期盼透過持續宣導正確交通安全觀念，朝2050年道路交通事故零死亡的願景邁進。

此外，台灣順豐不僅積極響應行車安全宣導，在企業社會責任方面展現高度承諾，今年將連續邁入第五年贊助偏鄉幸福巴士計畫，補足交通最後一哩路，展現企業回饋社會的精神。

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為加強同仁交通安全意識，台灣順豐與台北市區監理所攜手舉辦交通安全宣導活動，除邀請公司全台營業點負責車輛管理主管出席之外，更特別針對違規及肇事率較高的營業點同仁參與講座，強化駕駛安全意識，以達到穩定地降低事故發生率。

台灣順豐總經理潘逸俊指出：「職業駕駛人肩負重要貨物安全、準時送達的重要責任，而安全永遠是第一順位；透過每年定期教育培訓已有逐步展現實質成效，且公司定期提供監理所交通違規改善計畫，展現對於改善行車安全的決心。」未來將持續精進人車相關管理作為來降低行車事故，以零事故為首要目標。

本次講座邀請台北市政府警察局交通警察大隊主任林洸賢 擔任講師，透過長期車輛違規事故鑑定經驗，分享預防交通違規、真實客貨運業的車輛事故案例解析發生原因，提供具體應變與預防措施，幫助駕駛在實際工作中能夠更靈活應對突發狀況，減少類似事故發生。

▲左上圖北市政府交通警察大隊秘書室主任林洸賢擔任講座講師；右上圖與下圖近80人共同參與講座。(圖／業者提供）

台灣順豐透過每月路口停讓教育訓練宣導、落實指差確認執行，以科技輔助駕駛，加裝GPS定位系統偵測駕駛行為是否出現異常、行車視野輔助協助監測車輛死角及周遭路況，進一步降低行車事故風險。

台北市區監理所所長戴邦芳今日率領相關科室長官出席業務交流講座，現場就職業駕駛人與監理單位代表直接交流，針對日常營運過程遇到法規適用問題、行車安全及就事故防制共同研商對策。

戴所長表示，目前最重要的目標為路口禮讓行人等重要政策落實與成效，台北市區監理所轄管汽車貨運三業達720家，營業車輛達29,935輛，在交通繁忙的台北市事故發生風險相對較高，針對現行貨運三業EIS管理機制，透過分析風險因子，強化對駕駛行為管理。同時肯定台灣順豐在交通安全宣導上，作為主動方與監理所保持良好互動，展現公私協力，共同守護道路安全的積極作為。

此外，台灣順豐不僅在交通安全做足符合監理規定及管理要求，在企業社會責任方面也持續投入，今年度連續五年贊助偏鄉幸福巴士計畫，每年定期捐贈新台幣20萬元，補貼連江縣「幸福巴士」的基礎營運費用。

自2023年3月正式營運以來，幸福巴士已服務超過30,000人次，為偏鄉居民提供更便捷的交通選擇，提升生活便利性與幸福感。未來台灣順豐將持續深化與監理單位的合作，優化駕駛安全教育，並透過多元化的企業社會責任計畫，積極回饋社會，致力於打造更安全、更高效的物流運輸環境。