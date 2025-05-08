快訊／半導體關稅開獎前！台積電紅翻黑收跌10元至918　台股跌3點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（8日）開高走高，但最後一盤在台積電（2330）遭遇空方絕殺突襲下湧7416張成交量，瞬間由漲5元轉為跌10元至918元，加權指數也由倒數第2盤的上漲134.9點豬羊變色，終場下跌3.09點，以20543.4點作收，跌幅0.02％，成交量2481.92億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲13.16點開出，指數開高走低，盤中最高達20747.28點，最低20543.4點，終場收在20543.4點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到918元，跌幅1.08％；鴻海（2317）上漲1元至146元；聯發科（2454）上漲15元至1290元；廣達（2382）下跌2.5元來到251.5元；長榮（2603）上漲1元至207元。

今天漲幅前5名個股為隴華（2424）上漲8.9元，漲幅9.97％；永鴻生技（6936）上漲3.8元，漲幅9.95％；銘鈺（4545）上漲4.05元，漲幅9.93％；日電貿（3090）上漲6.4元，漲幅9.92％；大量（3167）上漲6.8元，漲幅9.91％。