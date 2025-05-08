雲品Q1每股賺1.03元　持續新增委託經營據點衝刺Q2營運

▲雲品董事長盛治仁。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

雲品國際（2748）今（8）日董事會通過今年Q1財報，單季合併營收為7.4億元，年減0.42%，稅後淨利為1.08億元，年減24.28％，EPS為1.03元。公司指出，獲利衰退主要是因為投資的美金定存及美國國庫券因美元匯率變化，造成兌換利益較去年同期減少，以及結算一次性的人事費用與員工福利調整所致。

雲品表示，首季營收維持穩定成績，住房方面除了有君品酒店、雲品溫泉酒店兩大星級飯店外，台東寶桑町屋也加入旅宿項目，維持穩定的住房收入；餐飲方面有尾牙、外燴與春酒訂單助攻，使營收能夠維持幾近持平的穩定成績。

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雲品指出，影響獲利衰退主因為公司投資的美金定存與美國國庫券因為美元匯率變化，造成兌換利益較去年同期減少，其次則是結算一次性的人事費用與員工福利調整，故影響了本季的獲利數字表現；由於這些為一次性因素，將不致造成長久影響。

雲品提到，旗下台東「寶桑町屋Machiya Posong」自2月15日開幕後，首月住房率即超過75％，平均房價超過7500元，營運首月即獲利；目前已有16處委託經營據點，其中10處營運中，籌備中的台東機關車庫、台東北町丼飯屋，在今年中將投入營運行列，明年Q1則有雲品酒店杭州將開幕。

雲品也說，今年亦將持續簽約新增委託經營據點，在各據點間發揮人力互相支援效益，聯合接單進行推廣銷售，進而降低營運成本，對雲品的淨利率與營業利益率有直接正面挹注，亦將持續對於雲品旗下飯店旅宿有所助益，衝刺Q2營收動能。

此外，雲品亦在今年將優勢延伸，集結目前旅宿經營項目的5處Villa Resort成立「雲品Collection」，將現有的寶桑町屋、蘇卡利漫活、埔里興悅溫泉與富貴天心特區、光禹國際野奢度假村，以差異化產品與獨特性的旅宿體驗，將為台灣旅遊市場帶來截然不同的革新與體驗。