中菲行Q1每股賺1.63元　6／14除息殖利率逾6％

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）今（8）日董事會通過2025年度Q1合併財務報告，單季合併營收為新台幣71.91億元，年增27.7%；稅後淨利為2.29億元，年增2.9%，EPS為1.63元。另董事會訂6月14日為現金股利除息基準日，6月5日為最後含息買進日，現金股利發放日則為6月26日；本次現金股利每股5.2元，以今收盤價77.4元計算，現金殖利率逾6.7%。

展望未來，中菲行表示，面對美元快速貶值的匯兌風險，集團在16個國家營運，不同的貨幣組合本身就具備自然避難優勢，加上業務結構進出口並重的全方位發展，財務人員每周、自川普2.0甚至每日檢視匯率變化的趨勢，並為避險操作，統一用OBU為匯款的管道以減少兌換損失，對於美元快速貶值可以達到相當的避險效果。

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此外，為強化數位轉型及數位行銷功能，中菲行董事會也通過增加一名董事的議案，並提名錢文君為董事候選人，訂7月24日召開股東臨時會增選董事。

中菲行表示，錢文君於2000年加入公司，致力於數位化發展，曾在兩次關鍵系統開發與導入專案中擔任核心職務，為後續推動數位轉型奠定基礎，並於2020年成立數位行銷部門，開創線上行銷業務模式，突破貨運承攬業傳統框架，拓展全新商機，吸引許多新的跨國企業客戶，對於公司業務成長有絕對的助益。

中菲行指出，錢文君若能順利加入董事會，對於集團在未來面對現今因美國關稅政策，地緣政治及紅海危機造成的混亂市場，將有極大的助益可強化價值服務，達成更上層樓的營運績效。