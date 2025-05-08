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六大壽險首家開獎！　台幣升值害台壽4月虧逾13億

▲▼中國信託商業銀行,中信銀,中信金南港總部,中信金融園區,中信金控,中國信託金融園區,商辦經貿園區,零碳綠建築。（圖／記者李毓康攝）

▲中信金指出，雖子公司台灣人壽4月匯損業績受挫，不過因子公司中信銀獲利看俏，金控單月業績仍持續成長。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮、陳瑩欣／台北報導

台幣4月升值燙傷壽險業！六大壽險業者之一的台灣人壽今(8)日業績率先放榜，4月受到美元大幅貶值1.2元的影響，產生較大匯兌損失，單月稅後淨損13.22億元。由於台灣人壽是避險操作資優生，市場對其餘5家未公告4月成績的壽險業者摒息以待。

中信金（2891）今日代子公司台灣人壽公告4月業績，受到匯損壓力影響單月虧損13.22億元，不過台灣人壽累計前4月稅後純益仍達42.77億，每股稅後純益（EPS）仍達0.69元。

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台灣人壽4月保險核心業務動能穩健，總保費收入較去年同期達雙位數成長，惟美元今年以來貶值2.3%，且2024年趁勢掌握台美股市上揚機會處分投資部位，資本利得基期較高，致稅後獲利較去年同期下滑。

在台灣人壽公告4月單月虧損的業績後，市場續將壽險業獲利表現聚焦於國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽與新光人壽等5家大型壽險業者上，市場預期6家公司4月業績最慢將在5月12日前完全公告。

雖然台灣人壽4月業績表現不佳，但母公司中信金獲利持續成長，中信金指出，主要是子公司中信銀4月表現佳，帶動中信金4月自結稅後純益26.53億元，累計前4月合併稅後純益225.61億元，EPS為1.16元。

中信銀4月稅後純益44.50億元。累計前4月稅後純益178.93億元，較去（2024）年同期成長21%，創歷年同期新高，主因今（2025）年放款業績較去年同期成長12%，另手續費淨收益在財富管理、信用卡及授信等業務動能驅使下，較去年同期亦有雙位數成長。

關鍵字： 壽險匯損匯率業績中信金

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