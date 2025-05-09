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台驊Q1每股賺2.02元　關稅衝擊海空運4月營收年減13％

▲台驊創辦人顏益財。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台驊控股總經理顏益財。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

台驊控股（2636）公告今年Q1財報及4月營收，Q1單季合併營收為55.7億元，年增19.6％，稅後淨利為2.75億元，年增7.1％，EPS為2.02元，營收、獲利、EPS都寫同期第3高；4月單月合併營收為17.1億元，月減1.63％、年減13.49％，累計今年前4月合併營收為72.8億元，年增9.75％。

台驊說明，今年Q1受到農曆春節假期提前，加上市場預期中美關稅政策影響，多數客戶為降低通關與關稅風險，選擇提前安排Q1出貨，海運事業群Q1合併營收為32.79億元，年增27.29％，受惠於出口商提早備貨與紅海航線繞行造成艙位緊張，帶動Q1出貨量與單價同步攀升；空運事業群Q1合併營收為12.77億元，年增29.51％，在農曆年後明顯受惠於電商客戶恢復補貨，尤其是北美與東南亞市場快速重啟採購，加上部分消費型電子產品客戶拉貨急單，推升整體空運出貨動能。

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台驊表示，4月營收下滑主要是因海空運受到川普關稅影響所致，其中，海運單月營收為9.02億元，月減1.37％、年減4.57％，受到川普關稅政策預期影響，導致中國出口至美國貨量明顯下滑，然而，部分出口訂單轉向東南亞等替代市場，支撐運輸需求，使整體運價呈現持平表現，市場普遍持觀望態度，等待政策明朗化。空運單月營收為4.29億元，月減13.14％、年減18.16％，主要是3月急單出貨潮後進入修正期，受美國關稅政策不確定性影響，中國出口至美國電商貨量出現下滑。

展望Q2，台驊指出，儘管海運市場仍受全球總體運力供過於求以及美國進口關稅政策不確定性等因素干擾，整體供需結構面臨壓力，惟主要航商持續執行控艙、減班等供給調節措施，運價水準得以維持相對穩定，市場呈現量穩價平的格局。

空運方面，受到中美貿易政策調整預期影響，中國出口型電商客戶對美出貨節奏略有放緩，然而，公司憑藉對歐洲與加拿大市場的佈局及與航空業者間穩固的長期艙位合作機制，整體貨量維持穩定，加上積極拓展北美以外區域客戶，並加重佈局於電子產品等高單價貨類，有效強化營收組合的彈性與抗風險能力。

關鍵字： 台驊控股財報營收供需壓力電商

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