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不放棄中國市場　路透：輝達7月推H20降級版 AI晶片

▲▼輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／ 綜合報導

三位知情人士向《路透》透露，由於美國對原版 H20 人工智慧（AI）晶片實施出口限制，輝達（NVIDIA）計劃在未來兩個月內向中國市場推出降級版 H20 人工智慧晶片。

根據《路透》獨家報導，兩位消息人士稱，這家美國晶片製造商已通知包括領先雲端運算供應商在內的中國主要客戶，計劃在 7 月發布改進的 H20 晶片。

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面對美國不斷加強限制中國獲取先進半導體技術，H20 評級的下調代表了輝達為維持其在最關鍵市場之一的地位而做出的最新嘗試。

H20 曾是輝達獲准在中國銷售的最強大的人工智慧晶片，但在美國官員上個月（4月）通知該公司該產品需要出口許可證後，該產品實際上已被禁止進入中國市場。

NVIDIA制定了新的技術門檻，將指導改進後的晶片設計的開發。一位消息人士稱，這些規格將導致原版 H20 的效能大幅下降，包括記憶體容量大幅減少。另一位消息人士稱，下游客戶可能會修改模組配置以調整晶片的性能等級。

NVIDIA拒絕發表評論。美國商務部沒有立即回應置評要求。

在截至 1 月 26 日的財年中，中國市場為 NVIDIA帶來了 170 億美元的收入，佔 NVIDIA 總銷售額的 13%。

上個月，在美國官員宣布對 H20 晶片實施新的出口許可要求幾天後，輝達首席執行長黃仁勳訪問了北京，強調了中國的戰略重要性。


 

關鍵字： 晶片輝達人工智慧出口限制中國

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