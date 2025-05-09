家登4月營收5.8億元、年成長9%　估匯率波動影響幅度小

▲家登董事長邱銘乾。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

半導體設備廠家登精密（3680）今日公佈2025年4月營收報告，集團合併營收約為5.8億元，與去年同期成長9%，今年累積營收約22.9億元，與去年同期成長17.5%。

家登表示，時序進入Q2，家登各區域的出貨穩定成長，目前相關關稅政策處於90天暫緩期間，家登配合客戶出貨需求，全力加速備貨，滿足客戶載具需求之安全水位與客戶產線量產緊急需求，協助客戶因應國際局勢快速政策變化帶來的影響，家登上半年營運整體表現值得期待。

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以近期劇烈的匯兌波動來說，家登美金交易之訂單與家登用美金購買物料的金額相當，故受影響幅度小，家登整體營運穩健。不可諱言的，關稅政策持續變化，下半年各國談判結果可能依序出爐，全球局勢存在風險，家登持續加強與客戶間的緊密聯繫，以穩健營運及積極策略面對一切變化，加速全球化的布局，樂觀看待今年度整體營運表現。

2奈米（N2）先進製程迎來高速發展，採用環繞式柵極電晶體（GAAFET）技術，透過堆疊多個水平奈米片或奈米線，能更有效地控制電流，提高電源效率，讓2奈米先進製程達到前所未有的技術突破，其表現甚至超越3奈米，法人推估先進製程需求高速成長。伴隨大客戶2奈米廠陸續進入量產，投片量持續增加，家登表示全力配合客戶新製程需求，產能布局完備，與客戶共創佳績。

有鑑於全球終端需求依然強勁，包含先進製程、先進封裝、AI等，台灣仍扮演全球半導體供應鏈重要角色，在關稅政策未有定論前，家登樂觀面對營運，並全力準備接下來可能的拉貨潮。綜觀來看，大中華地區訂單及市占不斷成長，美、日、韓之訂單亦有明顯收穫，家登亦同步耕耘多項與客戶偕同開發的新產品，不只穩定現況，也布局未來，致家登整體表現不受單一區域單一產品風險影響。