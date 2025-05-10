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一表看懂9大金控前4月獲利　中信金EPS 1.16元居冠

▲▼中國信託金控外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲中信金前4月EPS 1.16元，子公司台灣人壽4月匯損而轉虧。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受到新台幣匯率升值，對等關稅衝擊全球股、債市場，金控業4月獲利呈現降温，已公布9家金控獲利，前4月稅後淨利只有永豐金（2890）、玉山金（2884）、第一金（2892）等3家呈現正成長，中信金旗下壽險子公司台灣人壽4月轉為虧損，中信銀營運表現穩健，累計前4月稅後淨利225.61億元，每股稅後盈餘（EPS）1.16元，仍暫居第一名。

▲▼202504九家公控獲利。（圖／記者巫彩蓮攝）

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中信金旗下台灣人壽為六大壽險之一，4月新台幣兌美元升值1.2元，致使台壽人壽承受匯損壓力，單月轉為虧損13.22億元，旗下中信銀4月稅後淨利44.5億元穩盤下，中信金4月自結稅後淨利26.53億元，累計前4月合併稅後淨利225.61億元，年減率13%，EPS 1.16元，暫居9家金控獲利之首。

玉山金4月稅後淨利25.1億元，累計前4個月稅後淨利113億元，年增率41.24%，係為9家已公布前4月獲利金控公司成長性最佳者，EPS 0.71元，獲利成長主因子公司玉山銀行受惠財富管理業務成長動能延續，累計前4月稅後淨利114.2億元，較2024年同期增加57.42%，玉山證券累計前4月稅後淨利5.6億元、玉山創投前4月則虧損1.8億元。

永豐金4月稅後淨利18.25億元，累計前4月稅後淨利90.27 億元，年增6.2%，EPS0.71元，主要受惠於銀行子公司獲利大幅成長，年化股東權益報酬率ROE 13.08%。

除了中信金、玉山金之外，兆豐金前4月稅後淨利突破百億元，為101.82億元，較2024年同期下滑27.89%，EPS 0.69元，由於兆豐銀去年首季有高鐵聯貸案補償金挹注手續費收入，加上2024年股市表現佳，而2025年股市震盪，衝擊財操股票收益，以及子公司兆豐證券營運表現。

信評機構中華信用評等示警，近幾季壽險公司避險成本居高不下，使得外匯風險升高；新台幣大幅升值可能讓壽險業獲利減降，由於台灣壽險公司的外幣計價投資配置比例在亞太區壽險市場中居冠，外匯避險工具的成本相當可觀，加上業者未避險外匯部位帶來的風險，台灣壽險業的高度幣別不相稱，造成獲利的敏感性升高。
 

關鍵字： 金控獲利匯損壽險外匯

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2025-05-09 10:25

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