黃仁勳下周訪台？　傳將公布「台灣總部選址」

記者黃翊婷／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳出可能會在下周訪台，目前已知他將在19日於COMPUTEX 2025發表主題演講，並在21日和媒體進行問答。至於大家最關心的台灣總部問題，黃仁勳今年初曾表明會在COMPUTEX 2025上公布「一些事情」，可能就是關於台灣總部的選址地點。

▲外傳黃仁勳可能會在下周來台。（資料照／記者林敬旻攝）

黃仁勳每次來到台灣都會掀起一波風潮，由於他已經確定會出席5月19日於台北流行音樂中心舉行的COMPUTEX 2025主題演講，分享最新的AI與加速運算技術，加上21日會接受媒體問答，因此，外界推測，他有可能會在下周抵達台灣，預計停留超過9日。不過，這部分的說法尚未獲得輝達證實。

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另一個大家很關心的問題，就是輝達預計在台灣設立海外總部，最終選址究竟會落在哪裡，引發各界猜測。黃仁勳今年初在美國消費性電子展（CES）記者會中曾透露，會在COMPUTEX 2025上宣布「一些事情」。

當時經濟部長郭智輝表示，黃仁勳將在COMPUTEX 2025公布，會以台灣何處作為海外總部。外界推測，黃仁勳可能會在COMPUTEX 2025主題演講中提及此事；但也有人擔心，黃仁勳可能會因為川普的政策壓力，而推遲或低調處理相關計畫，詳細情況仍有待進一步觀察。