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新竹塞車惡夢解！　東科路通車「園區客」竹東撿便宜

▲▼ 竹東,星都匯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲竹東與新竹交匯地區，新案來自同一集團推案，整體區域規劃與建材品質一致。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／新竹報導

東科路今年全線通車後，縮短了竹科與竹北間的距離，造福16萬名以上的竹科從業人員，竹北、竹東地區更是直接受惠此一交通利多。隨然房市受到政策以及川普關稅影響，但剛需買盤堅強，竹東在地房仲認為，目前是撿便宜的好時機。

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有巢氏房屋竹東星都滙加盟店店東馬宥蓁說：「隨著新竹科學園區發展帶動周邊房市，竹東地區近年成為園區上班族的熱門移居選擇之一。尤其是以小家庭為主的自住型買方，在尋求合理價格的前提下，越來越多『園區客』將眼光投向竹東。」

尤其是竹東與新竹交匯地區，新案來自同一集團推案，整體區域規劃與建材品質一致，但由於集中推出，也有落成交屋個案，市場短期供給增加，也出現部分買方觀望的情況。

▲▼ 竹東,星都匯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲東科路今年全線通車後，縮短了竹科與竹北間的距離，造福16萬名以上的竹科從業人員。（圖／記者陳筱惠翻攝）

馬宥蓁表示：「近期受到國際政經情勢，如美國總統川普的政治訊息干擾影響，加上房市政策調整，買方信心略顯不足，出價保守，導致整體成交速度放緩。不過，屋主心態也出現調整，願意小幅讓價，提供買方較大的議價空間。」

以造鎮案屋齡1年的「星都匯」來說，分為多個區域，以C區為例，目前市場上釋出物件約20間，競爭激烈，買方選擇多、議價力道強。目前區內的新大樓建案以3房產品為主力，總價帶落在2000萬元至2400萬元之間，每坪單價約落在50萬元上下，屬於新竹地區中相對可負擔的範圍。

▲▼ 竹東,星都匯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲新竹市區與竹北房價居高不下，竹東成為價格相對合理的替代選項。（圖／業者提供）

雖然整體市場買氣較去年略降，但竹東房市仍有剛性需求支撐。尤其是新竹市區與竹北房價居高不下，竹東成為價格相對合理的替代選項，自住型買方對產品接受度高。

▲▼ 竹東,星都匯 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲有巢氏房屋竹東星都滙加盟店店東馬宥蓁表示對自住客來說，只要有需求、看對物件，就是出手的好時機。（圖／業者提供）

此外，市場現階段雖受政策及氣氛影響，但從排隊購屋潮逐漸退燒的狀況來看，反而是自住客出手的好時機。馬宥蓁表示：「任何時間點對自住客來說，只要有需求、看對物件，就是出手的好時機。」隨著央行政策逐步穩定，馬宥蓁認為目前買方正在重新建立信心。

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關鍵字： 新竹科學園區竹東自住型買盤房市政策調整永慶區域房市永慶房市訊息有巢氏房屋

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