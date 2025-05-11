新竹塞車惡夢解！　東科路通車「園區客」竹東撿便宜

▲竹東與新竹交匯地區，新案來自同一集團推案，整體區域規劃與建材品質一致。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／新竹報導

東科路今年全線通車後，縮短了竹科與竹北間的距離，造福16萬名以上的竹科從業人員，竹北、竹東地區更是直接受惠此一交通利多。隨然房市受到政策以及川普關稅影響，但剛需買盤堅強，竹東在地房仲認為，目前是撿便宜的好時機。

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有巢氏房屋竹東星都滙加盟店店東馬宥蓁說：「隨著新竹科學園區發展帶動周邊房市，竹東地區近年成為園區上班族的熱門移居選擇之一。尤其是以小家庭為主的自住型買方，在尋求合理價格的前提下，越來越多『園區客』將眼光投向竹東。」

尤其是竹東與新竹交匯地區，新案來自同一集團推案，整體區域規劃與建材品質一致，但由於集中推出，也有落成交屋個案，市場短期供給增加，也出現部分買方觀望的情況。

▲東科路今年全線通車後，縮短了竹科與竹北間的距離，造福16萬名以上的竹科從業人員。（圖／記者陳筱惠翻攝）

馬宥蓁表示：「近期受到國際政經情勢，如美國總統川普的政治訊息干擾影響，加上房市政策調整，買方信心略顯不足，出價保守，導致整體成交速度放緩。不過，屋主心態也出現調整，願意小幅讓價，提供買方較大的議價空間。」

以造鎮案屋齡1年的「星都匯」來說，分為多個區域，以C區為例，目前市場上釋出物件約20間，競爭激烈，買方選擇多、議價力道強。目前區內的新大樓建案以3房產品為主力，總價帶落在2000萬元至2400萬元之間，每坪單價約落在50萬元上下，屬於新竹地區中相對可負擔的範圍。

▲新竹市區與竹北房價居高不下，竹東成為價格相對合理的替代選項。（圖／業者提供）

雖然整體市場買氣較去年略降，但竹東房市仍有剛性需求支撐。尤其是新竹市區與竹北房價居高不下，竹東成為價格相對合理的替代選項，自住型買方對產品接受度高。

▲有巢氏房屋竹東星都滙加盟店店東馬宥蓁表示對自住客來說，只要有需求、看對物件，就是出手的好時機。（圖／業者提供）

此外，市場現階段雖受政策及氣氛影響，但從排隊購屋潮逐漸退燒的狀況來看，反而是自住客出手的好時機。馬宥蓁表示：「任何時間點對自住客來說，只要有需求、看對物件，就是出手的好時機。」隨著央行政策逐步穩定，馬宥蓁認為目前買方正在重新建立信心。

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