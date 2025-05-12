美中關係有進展！指數漲逾140點收復2萬1　台積電漲6元至955

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（12日）以20996.95點開出，指數上漲81.91點，漲幅0.39％。受到美中貿易談判有進展影響，台股今（12）日開盤走揚，台積電(2330)開盤上漲6元至955元，指數漲逾140點收復2萬1000點大關。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到954元，漲幅0.53％；鴻海（2317）上漲2元至149元；聯發科（2454）下跌5元至1320元；長榮（2603）上漲3.5元至214.5元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場下跌119.07點或0.29％，收在41249.38點；標準普爾500指數下跌4.03點或0.07％，收5659.91點；那斯達克指數上漲0.78點或0.0％，收在17928.92點；費城半導體指數上漲36.06點或0.81％，收4466.5點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 41249.38 ▼119.07 ▼0.29% S&P500 5659.91 ▼4.03 ▼0.07% NASDAQ 17928.92 ▲0.78 －0.0% 費城半導體指數 4466.5 ▲36.06 ▲0.81%

資料來源：證交所