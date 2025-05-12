關稅緊張情緒降溫　台股單周湧入27.4億美元創今年新高

▲台股單周湧入27.4億美元創今年新高。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美英貿易協議的樂觀情緒，以及美國超級財報周頻傳佳音，關稅緊張情緒出現降溫，上周外資買超新興亞股42.1億美元，呈現連三周買超，投資信心回升。其中，台股迎來外資最大規模回補潮，單周買超27.4億美元，不僅為連三周買超，更創今年來單周買超金額新高，其次為印度買超13.2億美元；南韓買超2.8億美元；泰國、菲律賓買超0.3億美元，印尼則出現賣超2億美元。

中信投信表示，美英上周達成關稅貿易協議，雖然10%基準關稅仍是最低門檻，不過兩國皆能從貿易協議來各取所需。例如，雙方適度地擴大農產品的准入，美國也降低對英國汽車、鋼鐵與鋁產品的進口關稅。雖然市場對於美英協議的結論是喜憂參半，不過隨著談判持續推進，關稅緊張情緒獲得緩解，上周VIX指數下滑至22.48，進一步帶動買盤回補，

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台股方面，中信投信指出，台股努力修復川普宣布對等關稅以來的跌幅，上周上漲0.6%，周線呈現連三紅，而外資近三周連續買超11.7億、16.1億及27.4億，顯示買超力道逐漸放大，主要反應關稅恐慌情緒降溫，加上台積電財報繳出亮眼業績，展現出科技股強勁韌性，穩定台股投資信心。隨著時序進入5月中旬，上市櫃公司將陸續公告首季財報，短線上仍有相當多消息影響市場，包括，美中關稅協議進展、晶片關稅法案、五月底輝達財報等。

中信美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，關稅政策進展雖然瞬息萬變，但市場預期最壞的時刻已過，後續可能出現放緩可能性，雖然經濟軟數據如消費信心等相當疲軟，但實際的硬數據，例如新增非農就業人數仍遠高於預期，經濟實體數據維持樂觀，同時大型科技股

如Meta、微軟財報出色，AI對營收貢獻逐季成長仍是企業發展重心，大型科技公司相關資本支出並未受關稅不確定性影響，皆有助半導體、AI相關類股修復信心，進而帶動股市動能。從目前已揭露的美國財報顯示，中小型企業受關稅不確定性影響較大，但大型股由於財務體質佳、現金充沛，相對不受影響，投資人可持續專注於具成長潛力的大型科技股。

