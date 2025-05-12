六大壽險唯一獲利！　凱基人壽4月賺4.31億元

▲凱基金外觀照。（圖／凱基金提供）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

新台幣4月升值約3.6%，市場預期六大壽險業者業績普遍受創，不過凱基金（2883）代子公司凱基人壽公告4月不虧反賺4.31億元，引發市場熱議。

至截稿前，6大壽險公司中已有4家公告4月成績，其中國泰人壽4月虧25.7億元，富邦人壽虧24.1億元，台灣人壽虧13.22億元，扣除尚未「開獎」的南山人壽與新光人壽，凱基人壽是唯一公告4月仍獲利的公司，單月小賺4.31億元，累計前4月稅後純益66.07億元，每股稅後純益（EPS）為1.3元。

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不過凱基金重訊也揭露，凱基人壽累計4月未適用外匯價格變動準備金的EPS為負0.19元，顯示同樣受到匯損壓力影響。

除了凱基人壽以外，凱基金控子公司凱基銀行4月稅後純益5.68億元，包含利息及手續費收入等核心收益皆穩定貢獻，今年前4月累計稅後純益22.75億元，相較去年同期獲利成長13%。

凱基證券4月份獲利表現受台股持續走跌影響，壓抑投資操作空間，凱基證券4月份稅後純益2.42億元，今年前4月稅後純益為20.85億元。

中華開發資本受資本市場波動影響投資部位評價，4月份稅後虧損1.42億元，今年前4月累計稅後虧損1.59億元。

凱基金控指出，美國川普政府關稅政策後續影響層面仍待觀察，但投資人擔憂經濟成長動能及通膨居高不下，皆擴大金融市場動盪及不確定性。將密切關注市場變化並落實相關風險控管機制，專注本業營運，以因應外部挑戰；並透過全面推動ONE KGI策略，強化資源整合，驅動跨子公司協同效應與集團共同成長。