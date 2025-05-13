185萬股民歡呼！台積電Q1股利調高至5元　9／16除息

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有185萬股民的「護國神山」台積電（2330）今（13）日公告首季配息調高至每股5元，預定9月16日除息，10月9日發放。

台積電今召開董事會，會中重要決議五大議案，分別如下：

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一、核准2025年第一季營業報告書及財務報表，其中第一季合併營收約8,392億5千萬元，稅後純益約3,615億6千萬元，每股盈餘為13.94元。

二、核准配發2025年第一季每股現金股利5元，普通股配息基日，普通股配息基準日訂定為2025年9月22日，除息交易日9月16日，10月9日發放。此外，台積電ADR除息交易日及配息基準日皆為 2025 年9月16日。

三、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，台積電董事會核准資本預算約152億4,770萬美元，內容包括：1. 建置先進製程產能；2. 建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。

四、核准出售本公司機器設備予關聯企業之子公司 VSMC（VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte Ltd），總價預估介於7,100萬元至7,300萬美元。

五、由於現任內部稽核主管梁立凡先生屆退，核准任命現任會計主管翁銘莉女士擔任本公司稽核主管，自2025年8月16日起生效。同時，核准任命陳志和先生為本公司會計主管，自2025年8月16日起生效。