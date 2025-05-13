快訊／台積電1915發重訊！將出售設備給VSMC

185萬股民歡呼！台積電Q1股利調高至5元 9／16除息

擁有185萬股民的「護國神山」台積電（2330）今（13）日公告首季配息調高至每股5元，預定9月16日除息，10月9日發放。

凱基金77萬股東記得去拿！電動研磨器到貨 5／19起領取

77萬股東注意！凱基金（2883）今（2025）年股東會紀念品送出「電動研磨器」，各家通路近期都已經收到貨了，依據凱基金股東會通知單顯示，下周一（5月19日）起開領。

黃仁勳在中東！今晚出席投資座談會 最快來台時間曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日將來台參加台北國際電腦展，但何時抵台，市場猜測多，原來黃仁勳人在中東參加在沙烏地阿拉伯首都利雅得（Riyadh ）舉行的沙美投資論壇（Saudi-US Investment Forum），且當地時間今（13）日下午2點40分（台灣時間晚上7點40分）出席一場論壇，估計最快也有明天才會抵台。

綜所稅申報再等等！ 3投信逾7檔ETF、基金稅額出錯

綜合所得稅申報起跑還不到半個月，市場傳出包括台新投信、富邦投信與兆豐投信等3家公司旗下逾7檔ETF、基金在所得稅收益申報系統上出錯，3公司皆已緊急發布公告呼籲投資人報稅時要看仔細。

印度呆帳討回！ 華碩Q1每股大賺17.22元創新高

PC品牌大廠華碩（2357）今（13）日舉行法說會，在印度呆帳討回並回沖後，首季淨利大增至127.91億元，季增681%、年增135%，單季獲利創下歷史新高紀錄，單季每股盈餘（EPS）為17.22元。

萬海首季獲利年增89%、EPS3.11元 看好中對美重啟出貨艙位需求激增

萬海航運(2615)今(13)日董事會通過2025年度第一季度財報，合併營收新台幣370.90億元、年增34.30％，稅前淨利為111.00億，年增80.77%；歸屬母公司單季稅後淨利87.32億，年增88.88%，EPS為3.11元。受惠於運價較去年同期增長、公司營業成本控制得宜使獲利優於去年同期。公司看好中國大陸重啟出貨將使海運艙位需求激增。

美中還沒擺脫困境 專家：30%高關稅不會讓貨量大幅增加

美國將中國商品關稅降到30%，今日亞洲航運股股價都上揚，但是挪威海運市場平台Xeneta首席分析師桑德(Peter Sand)警告，目前美國在對等關稅部分僅是90天暫緩，不保證未來的談判會朝正確方向發展；桑德美國洛杉磯港高階則指出，30%仍是高關稅，貨量不會大幅增加與回到從前。這些觀點我國海運界高階在昨日的發言都曾提及。

川普關稅中槍！輪胎廠泰豐關閉觀音廠 估賣地金額高於68億

美國總統川普4月2日宣布對等關稅後座力強大，輪胎廠泰豐（2102）今（13）日公告董事會決議關閉桃園觀音廠並停產，原廠房土地以不低於68億元的價格出售，並暫定在7月1日召開2025年第一次股東臨時會，進行最終決議。

三星、SK海力士漲聲響起！南亞科飆漲停 華邦電爆20萬張大量

三星電子、SK海力士等記憶體大廠紛傳出啟動調漲DRAM價格，帶動記憶體族群今價量續揚，南亞科（2408）漲停，站上40元大關，華邦電（2344）爆逾20萬張穩居成交王。

美中關稅緩和3檔老AI股回神 廣達挾董娘加碼優勢衝最多

美中關稅談判出現重大進展，受到美國總統川普關稅政策壓抑的「老AI股」今（13）日股價回神，廣達（2382）、緯創（3231）與鴻海（2317）早盤紅光滿面，其中廣達又挾董娘何莎4月加碼6629張的優勢，波段漲幅超過5成以上，何莎手中廣達持股總市值超過124億元。