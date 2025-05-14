新台幣狂升！台灣3大產業重災　專家示景：全球經濟下半年衰退

▲壽險業六成保費投資海外，讓壽險業成新台幣狂升首波受災戶。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

五一勞動節甫結束，新台幣匯率爆衝，一度飆進1美元兌換29元，讓以出口為主的台商們叫苦連天，央行總裁楊金龍更罕見上火線解釋。本刊調查，這波新台幣暴力升值，已重創壽險、傳產與中小電子3大產業，三三會理事長林伯豐預估，很多企業今年都面臨大虧損，知名獨立經濟學家謝國忠更預言：「下半年全球經濟進入衰退期，金融業更會出現大衰退。」

就在楊金龍出手後，新台幣匯率開始走穩，站回30元大關，但從金融圈到產業界，都擔心如果新台幣持續升值，恐重擊台灣經濟。本刊調查，這波新台幣狂升已重挫國內金融壽險、傳產、中小電子三大產業，「下半年全球經濟，雖然不至於到1930年代經濟大蕭條的慘況，但將進入衰退期，尤其全球金融業更會大衰退。」知名獨立經濟學家謝國忠接受本刊訪問時預言。

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壽險業為何會慘遭重擊？「壽險業從4月起就面臨全球股市、債市雙殺局面，股市、債市好不容易相對穩了，現在又被匯率踹一腳，實在是傷腦筋。5月初，新台幣狂升，壽險業者要在市場上新買NDF（無本金交割遠期外匯交易）也買不到，雖然早已預期會升值，但沒預期會升這麼猛、這麼快，今年下半年不確定因素太多，實在很難操作。」一名壽險高層悲觀透露。

另名金控高層更直接嘆氣說：「出來混，總要還的！美國的預算和貿易赤字都是土耳其等級，要不是美元是關鍵貨幣，根本不會有人要。台灣6成保險費投資海外，其中美元資產避險比例約7成，剩下3成因避險成本高，沒避險，新台幣突然大幅升值，沒避險部位會讓壽險公司出現虧損，並對淨值造成傷害，這是結構性問題，根本無解。」

不僅壽險業首當其衝，占台灣出口大宗，也是創匯大戶的科技、傳產業更是人心惶惶，電腦公會理事長彭雙浪即坦言，這一波新台幣急升，「以出口為導向的企業獲利難免受到影響。」仁寶董事長陳瑞聰也表示：「前幾天急升後，應該就平衡下來了，一些匯損就只好認了。」



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