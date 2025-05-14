美債2檔千億規模ETF股價垂淚　華爾街調查「避險地位堪憂」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

受貿易戰驅動的經濟衰退與通膨壓力影響，美國國債作為避險資產的地位正面臨更多擔憂，基準 10 年期國債殖利率 (Yield) 預計在未來一年內將橫向波動，兩檔在台上市規模逾千億ETF連結相關標的，今（14）日股價雙雙走低。

美債ETF中規模逾千億元的重要標的今日股價皆走跌，11點過後，規模逾2000億元的元大美債20年（00679B）盤中下跌0.17元或0.65%，暫報25.9元；同樣擁有千億元以上規模的國泰20年美債（00687B）下跌0.16元或0.59%，暫報26.88元。

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《路透社》根據 5 月 8 日至 13 日期間進行調查，35 位債券策略師中有 19 位 (54%) 表示，他們對美國國債作為傳統避險資產的地位感到擔憂，而美國國債是全球資本市場定價的基準，這個比例高於4月調查的47%。

花旗銀行 G10 利率與外匯部門主管 Jabaz Mathai 表示，國債作為避險資產的吸引力已因兩個主要因素而減弱：供應量可能大幅增加，以及 (川普) 政府的關稅政策，關稅是主要的驅動因素，但隨著今年進展，財政政策也將開始產生影響，伴隨著一系列減稅、社會福利政策等措施，都將使投資人進一步動搖。

根據美國財政部的數據，美國債務目前達到 36.2 兆美元。北歐銀行首席利率策略師 Lars Mouland 表示，在美國沒有計劃支付欠款，或者至少阻止財政赤字的增加下，投資人更擔心美國長期財政問題。

外媒指出，自從美國總統川普在4月2日對等關稅政策後，10 年期國債殖利率在 75 個基點的範圍內劇烈波動，跌至六個月低點後，又在一周內反彈至兩個月高點，關鍵的債券波動率指數達到18個月高點。