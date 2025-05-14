ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美債2檔千億規模ETF股價垂淚　華爾街調查「避險地位堪憂」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

受貿易戰驅動的經濟衰退與通膨壓力影響，美國國債作為避險資產的地位正面臨更多擔憂，基準 10 年期國債殖利率 (Yield) 預計在未來一年內將橫向波動，兩檔在台上市規模逾千億ETF連結相關標的，今（14）日股價雙雙走低。

美債ETF中規模逾千億元的重要標的今日股價皆走跌，11點過後，規模逾2000億元的元大美債20年（00679B）盤中下跌0.17元或0.65%，暫報25.9元；同樣擁有千億元以上規模的國泰20年美債（00687B）下跌0.16元或0.59%，暫報26.88元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《路透社》根據 5 月 8 日至 13 日期間進行調查，35 位債券策略師中有 19 位 (54%) 表示，他們對美國國債作為傳統避險資產的地位感到擔憂，而美國國債是全球資本市場定價的基準，這個比例高於4月調查的47%。

花旗銀行 G10 利率與外匯部門主管 Jabaz Mathai 表示，國債作為避險資產的吸引力已因兩個主要因素而減弱：供應量可能大幅增加，以及 (川普) 政府的關稅政策，關稅是主要的驅動因素，但隨著今年進展，財政政策也將開始產生影響，伴隨著一系列減稅、社會福利政策等措施，都將使投資人進一步動搖。

根據美國財政部的數據，美國債務目前達到 36.2 兆美元。北歐銀行首席利率策略師 Lars Mouland 表示，在美國沒有計劃支付欠款，或者至少阻止財政赤字的增加下，投資人更擔心美國長期財政問題。

外媒指出，自從美國總統川普在4月2日對等關稅政策後，10 年期國債殖利率在 75 個基點的範圍內劇烈波動，跌至六個月低點後，又在一周內反彈至兩個月高點，關鍵的債券波動率指數達到18個月高點。

關鍵字： 美國國債ETF貿易戰通膨避險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

霖霖私密照外流　籃籃籲「最後防線」

推薦閱讀

長榮飆245元新天價！2因素股價嗨　法人：留意獲利了結賣壓

長榮飆245元新天價！2因素股價嗨　法人：留意獲利了結賣壓

長榮海運（2603）第1季繳出亮麗財報，加上中美關稅戰暫休兵，帶動今（14）日開高震盪，盤中一度攻高到245元，創歷史新高；但法人表示，股價短線漲幅大，留意獲利了結帶來的賣壓。

2025-05-14 12:52
美債2檔千億規模ETF股價垂淚　華爾街調查「避險地位堪憂」

美債2檔千億規模ETF股價垂淚　華爾街調查「避險地位堪憂」

受貿易戰驅動的經濟衰退與通膨壓力影響，美國國債作為避險資產的地位正面臨更多擔憂，基準 10 年期國債殖利率 (Yield) 預計在未來一年內將橫向波動，兩檔在台上市規模逾千億ETF連結相關標的，今（14）日股價雙雙走低。

2025-05-14 11:43
記憶體喊漲！南亞科爆20萬張大量居成交王　類股齊走揚

記憶體喊漲！南亞科爆20萬張大量居成交王　類股齊走揚

需求面轉佳，外媒報導三星已經在5月初與主要客戶洽談，達成DRAM價格調漲共識，DDR4漲幅約20%、DDR5漲幅約5%，報價調漲消息激勵今（14）日南亞科（2408）開高走高，漲幅放大9%，股價來到44.85元，開盤一個半小時成交量突破20萬張，為上市公司成交排名首位。南亞科領頭上攻，華邦（2344）漲幅達1%多，股價來到18.25元，模組廠威剛（3260），記憶體IC設計晶豪科（3006）等也助攻。

2025-05-14 10:42
百萬張保單強制執行惹民怨　立院初審通過豁免條款14萬元門檻

百萬張保單強制執行惹民怨　立院初審通過豁免條款14萬元門檻

立法院財委會今（14）審議通過保險法修正案，保單強制執行的豁免條件，全國採行一致標準，解約金是按照衛福部每人最低生活費6個月的1.2倍，經計算大約14萬6730元，根據金管會估算，上百萬張已被發出強制執行命令的保單，大約僅剩約10～20萬件會被強制執行。

2025-05-14 12:52
泰豐68億元出售桃園觀音廠　股價直奔漲停價位

泰豐68億元出售桃園觀音廠　股價直奔漲停價位

美國宣布對汽車零組件實施25%關稅，關稅成本影響競爭力，泰豐（2102）決議桃園觀音廠區永久性關廠停產，並進行資產活化處分，參考不動產估價師估價報告，觀音廠土地、廠房交易價格將設定不低於68億元出售，受到售廠消息面激勵，今（14）日股價跳空以21.6元漲停價開出。

2025-05-14 11:41
Intel先進製程警訊　財務長坦言「接單不顯著」

Intel先進製程警訊　財務長坦言「接單不顯著」

台積電（2330）先進製程領先地位更明確！競爭對手英特爾（Intel）財務長辛斯納（David Zinsner）首度公開承認，先進製程晶片即將推出的製程技術的外部客戶數量仍不多，預計生產的處理器數量「並不顯著」。

2025-05-14 10:55
矽力-KY法說會展望失靈　美系外資大砍目標價至365元

矽力-KY法說會展望失靈　美系外資大砍目標價至365元

矽力-KY(6415)法說會對第二季釋出保守預估，美系外資在新出爐的報告中表示，雖然矽力-KY積極進軍伺服器、數據中心和汽車等市場，但仍需要更長時間來實現，在外匯波動壓力追擊下，對矽力-KY重申「中立」評等，目標價由400元下修至365元，較今（14）日盤中最低價390.5元還低6.53%。

2025-05-14 12:40
MSCI半年調整開獎！台股標準型不變　小型股增3刪24

MSCI半年調整開獎！台股標準型不變　小型股增3刪24

MSCI（明晟）今（14）日凌晨公布最新半年度調整，其中與台股相關的全球小型指數成分股變動較多，這次新增新應材3檔，剔除朋程科24檔，半年度調整結果將於5月30日盤後生效。全球標準指數成分股中，台灣並無新增或遭刪除公司。

2025-05-14 08:42
星展銀行領先推出外幣信託質借新台幣貸款　助客戶資金調度

星展銀行領先推出外幣信託質借新台幣貸款　助客戶資金調度

配合政府推動台灣成為亞洲資產管理中心以及放寬法規，星展銀行（台灣）推出全新的金融服務，即日起開放專業投資人客戶可透過外幣特定金錢信託受益權擔保質借新台幣貸款，可望滿足專業投資人客戶的資金調度靈活性和資產活化需求，同時支持其長期投資目標，進一步完善多元化的投資策略。

2025-05-14 12:06
樂齡彈性！元大人壽「金享元元」美元利變還本險　生存給付時間自由選

樂齡彈性！元大人壽「金享元元」美元利變還本險　生存給付時間自由選

2025年台灣正式邁入超高齡化社會，當平均餘命不斷延長，且生活與醫療花費持續攀升，做好退休金準備的挑戰性與重要性已不容小覷，根據「中央研究院家庭動態調查-20年退休時間追蹤資料」顯示，在2002至2007年間，台灣男性平均退休年齡為62.2歲，女性為59.4歲；到了2015年至2020年間，男、女性退休年齡分別上升至64.3歲和61.4歲，國人實際退休年齡有延後的趨勢。元大人壽建議，想要擁有安心的退休生活，可以透過提早布局、多元配置、穩健累積等方式，逐步達成退休金準備計畫。

2025-05-14 10:00

讀者迴響

熱門新聞

日月光「長公主」入接班團隊！　起底是美國主持人

台積電1915發重訊！將出售設備給VSMC

綜所稅申報再等等！　3投信逾7檔ETF、基金稅額出錯　　

台積電出售21.6億設備給VSMC　用途曝光

新台幣狂升　台灣3大產業成重災區

「炒匯禿鷹」曝光惡貫滿盈！　央行總裁楊金龍被誤解

月薪8萬、年終6個月「1原因想離職」！全場勸退

57歲退休「月領不到1萬」　她搖頭：多182萬

Nissan爆去年虧損6708億元「宣布將裁員2萬人」

遠雄爆資安事件！公司重訊回應

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366