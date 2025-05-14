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中信造船前後取得港務港勤公司公司7艘拖船訂單　台幣訂單增匯兌利益

潛艦國造、國艦國造、造船公會；造船公會理事長／中信造船董事長韓碧祥、中信造船廠內部（圖／記者李孟璇攝）

▲圖為中信造船董事長韓碧祥。(圖／資料照)

記者張佩芬／台北報導

中信造船(2644)繼去年4月取得台灣港務港勤公司3艘拖船10億元訂單後，昨(13)日公告再取得港務港勤公司後續擴充案新造6400匹馬力級拖船1艘、3200匹馬力級拖船3艘，契約金額13億元。中信造船高階指出，公司簽的是台幣合約，近期台幣大幅升值，公司購買器材用的是美元與日幣，估計將可獲得匯兌利益，但是要看每艘結算時的實際匯率。

港務港勤公司去年4月透過公開招標，委託中信建造6400匹馬力級拖船1艘、3200匹馬力級拖船2艘，這3艘拖船預定今年年底與明年年初交船，加訂的4艘則預計在未來三年內交船。

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港務港勤公司高階指出，公司目前擁有的35艘拖船，平均船齡高達19.1年，最老的拖船船齡逾30年，需要分批汰換，後續會視船隻狀況訂造新船。

中信造船今年3月底才公告標到中油大林廠兩艘多功能拖船採購案，契約金額6.89億元。公司目前手上最大案子是海軍兩艘輕型巡防艦的儎台，契約金額90.5億元，預計2026年10月交艦。

中信造船4月營收2.98億元，月增5.69％，年減14.82％，累計前4個月營收11.48億元、年減10.55％。公司因為是在興櫃，每半年才會公布一次財報。

關鍵字： 中信造船港務港勤公司7艘拖船匯兌利益

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