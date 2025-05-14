台積電衝上999元　不敗教主看好「績效會贏0050」：輸了就捐車

▲台積電股價上漲。（圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台股今（14日）開高走高，加權指數終場大漲452.73點，以21782.87點作收，漲幅2.12％，台積電（2330）終場收漲30元至999元，距千元一步之遙。「不敗教主」陳重銘表示，台積電重回千元是遲早的事情，去年說台積電贏過0050，今年也認為台積電勝0050，如果輸的話，「我捐一台車給公益團體」。

「不敗教主」陳重銘在臉書發文，台積電股價再次站上999元，突破千元是遲早的事，他也提到，台積電宣布配息增加到每季5元，對於股價形成正面推力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳重銘強調，早在去年就看好台積電勝過ETF元大台灣50（0050），2024年台積電報酬率比0050超過32%，「如果用1億元計算，就多了3200多萬，好香啊」。今年他依然看好台積電的表現會贏過0050，「萬一我輸的話，我捐一台車給公益團體。」

陳重銘相信台積電，今年一樣會有亮眼成績，台積電贏了也捐車做公益，「台積電輸的機率接近零，我贏的話明年一樣捐車子，感謝台積電買單。」

底下網友熱議，「無論輸贏，教主都捐，真的是為捐車找個好理由啊！崇拜」、「期待明天重回千金股」、「台積勝是必然結果，過去一向如此、現在也必如此，未來仍然如此」、「老師少來了！贏或輸你都會找理由捐車子的」、「老師很棒，不管結果如何，都會捐車做公益回饋社會」、「股利買車還有剩」。