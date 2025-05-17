牆壁隔著變電箱！？　永義房屋施宏澤：多方收集、誠實告知

▲施宏澤店長秉持誠實告知原則，提供物件詳細資訊，協助客戶做決定，獲得眾多好口碑。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

要如何讓客戶滿意、贏得他們的好口碑？永義房屋台南鹽行中正加盟店長施宏澤直言，「客戶最在乎的就是買到他心目中的好房子，而房仲職責是無論好壞屋況、房屋資訊都據實以告，也提供完整實價登錄行情，幫助客戶做出決策。」施宏澤店長就曾遇到變電箱緊貼物件的案例，帶看屋前他就據實以告，讓客戶可以尋求專業人員認證，最後滿意成交。

帶看前據實告知 專業評估掃除疑慮

施宏澤店長分享去年初成交的案例，有個透天厝的物件條件相當不錯，但一聽到物件後門打開會看到隔壁大樓的變電箱，很多人瞬間就失去興趣。然而有位買方在網路上看到該物件後相當喜歡，進一步詢問時，施宏澤除了提供所有已知物件資料外，也誠實說明「這個物件後門有變電箱」，建議買方多加考量是否能夠接受。

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帶看物件時，買方帶了專業的台電人士協助確認，在評估電磁波不會影響人體健康後，買方決定買下這間房子。買方坦言「幸好施宏澤有提前告知有變電箱，他才能請朋友到場幫忙查看。」此外，專家問到變電箱運轉聲音的大小，施宏澤直接回話表示，自己多次在不同時間確認，變電箱運作時不會聽見聲音！對此確切回答，買方也相當滿意。入住後，買方也直誇「施宏澤不只服務好，而且想得周到，會從客戶角度去收集物件資料，並誠實告知，協助他做出判斷。」

▲「讓買方住到好房子、賣方賣出符合市場的價格」是永義房屋台南鹽行中正加盟店不變的堅持。（圖／永慶房產集團提供）

提供完整資訊 讓客戶做出決策

不僅物件資訊誠實告知，施宏澤在服務客戶時也會提供完整的實價登錄資料，讓客戶能得知物件的市場價格。施宏澤就多次遇到買賣雙方已經在議價，卻有惡質同業故意向賣方說房屋售價太低，試圖阻止雙方洽談。所幸一開始他就誠實地協助賣方得知市場行情，直接破解這種不正當的手法。而其他成交案例也都證明價格符合預期，進一步贏得買賣雙方好口碑。

永義房屋台南鹽行中正加盟店長施宏澤不僅從自身實踐「誠實原則」，他也指導團隊要用相同的標準服務客戶。就像永慶房產集團品牌廣告《誠實，讓你把房子變成家》中所說「我們堅持公開房子的資訊毫無隱瞞，然後交給你，讓你把房子變成家。」對於施宏澤來說，當房仲不只是賺傭金、幫客戶買賣房子，更重要的是要對得起自己的良心，讓買方住到好房子、賣方賣出符合市場的價格，這就是他跟團隊讓客戶滿意的不變初衷。他也期許與團隊共同努力，讓不動產市場變得更健全。