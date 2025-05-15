綠岩能源去年營收年增逾一倍　預計22日登錄興櫃　

▲圖為綠岩能源董事長葉孟恒(左)、總經理賴明弘(右)。（圖／綠岩能源提供）

記者高兆麟／綜合報導

綠岩能源（7833）將於5月22日起登錄興櫃掛牌，興櫃認購價為每股90元。2024年合併營收達新台幣11.5億元，較2023年之5.8億元成長逾2倍，年增幅約為98.3%，展現強勁的成長動能與高度發展潛力。綠岩能源5月中登錄興櫃後，若進度順利，預計於2026年申請轉上市櫃。

綠岩能源成立於 2019年，實收資本額 4.3億元，集團三大事業群涵蓋能源開發、能源工程與能源服務，提供從案場開發、EPC統包工程、運維管理、儲能與充電樁、綠電交易平台等一站式服務。公司秉持「專業、創新科技、務實、效率」等核心策略穩健經營，整合技術實力與營運效率，在台灣再生能源產業中迅速建立競爭優勢。

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綠岩能源核心團隊擁有超過十年以上的太陽能產業經驗，累積開發與規劃中案場總量超過500MW，展現深厚的工程整合與案場能力。綠岩能源在工程及開發實力深受產業認同，承攬包含英國石油子公司 Lightsource bp、德國基金、中租控股子公司等國內外知名機構專案，涵蓋共同升壓站、漁電共生等多項 EPC工程項目，將於2025至2027年間陸續執行，挹注未來營收成長動能。

國際方面，綠岩能源戰略性布局東亞市場，目前已成功在日本併網兩座電廠，並於馬來西亞取得國家級標案，總裝置容量達 70MW的水面型太陽能光電案場，與宏碁位於當地的子公司 Servex及中租能源攜手合作。未來將持續深耕越南、泰國等東協市場，藉由與當地台商及重要協會合作，擴大影響力與開發動能。配合近年電子科技業台商紛紛於東南亞設廠，區域綠電需求快速成長，結合當地政策與產業資源推動區域能源合作，強化海外影響力。綠岩預期海外業務將

成為未來中長期成長的重要支柱。

綠岩能源除專注於案場開發與能源工程，也積極拓展能源應用服務領域。後續並往營運案場，可以帶來資產管理、維運管理、漁管、綠電交易、能源服務等，超過 20年以上的長期穩定收益。並導入智慧化數據分析與遠端監控系統，以更高效率的方式管理案場運作，打造智慧化能源服務平台。未來，綠岩將持續整合光電、儲能與智慧管理系統，推動企業綠電節能與智慧社區能源自足，建構具備高附加價值的能源資產管理服務。此外，綠岩在規劃中的自持案場總容量已突破 50MW，並採企業綠電合約取代傳統躉售模式，不僅售電單價更具優勢，更可提升投資收益，還可透過常約鎖定獲利，進一步提升案場價值與營運效益。

展望未來，綠岩能源將持續深化在地市場布局與海外策略合作，推動光電、儲能與智慧應用整合，打造高附加價值的綠能服務體系。同時，公司期許透過興櫃及後續上市櫃的安排，成為資本市場的新成員，為公司後續創造中長期穩健成長的新動能。