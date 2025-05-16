AI晶片解封令點火NVDA！00924、00830持股逾10%最受惠

▲台股掛牌美股ETF中，國泰費城半導體（00830）與復華S&P500成長（00924）持有輝達比重均逾10%，在政策利多帶動下，預期將率先受惠。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

美國鬆綁AI晶片出口限制，有助推升輝達（Nvidia）未來成長動能。台股掛牌美股ETF中，國泰費城半導體（00830）與復華S&P500成長（00924）持有輝達比重均逾10%，在政策利多帶動下，預期將率先受惠。其中00924布局涵蓋科技、消費與通訊等美國大型龍頭企業，產業配置多元，具備分散風險優勢，成為布局輝達概念股首選。

美國商務部5月14日宣布撤銷拜登政府擬定的AI晶片出口「三級管制」，改採更簡化、更靈活的新規，旨在釋放創新潛力並修補對外關係。輝達作為AI晶片龍頭，可望最直接受益，消息一出，激勵股價盤中勁揚逾3%。

新規將透過與各國展開雙邊談判，重點在於強化晶片流向監控，既防止技術外洩，也避免過度干擾美企全球佈局。隨著出口管制解除，輝達旗下A100與H100等高階AI加速器將不再受配額與審批限制，可望加快拓展中東、歐洲等市場，進一步穩固其全球領導地位，台灣掛牌的美股ETF亦有望同步受惠。

其中，國泰費城半導體（00830）與復華S&P500成長（00924）對輝達配置均逾一成，權重位居美股ETF前列。隨著禁令鬆綁，兩檔將有機會放大輝達成長紅利，成為此波政策轉向的最大贏家。

進一步觀察績效，00924表現優於00830，今年以來跌幅為12.7%，勝過00830的18.5%。主因在於其成分股除輝達外，亦納入蘋果、微軟、亞馬遜、Meta等美國大型龍頭企業，也是標普500成長板塊的重要引領者，涵蓋科技、消費與通訊等多元產業，具備分散風險優勢，也更有機會掌握多元成長動能。

隨著美國取消晶片出口管制，全球AI晶片需求可望加速升溫；同時北美多模態模型快速迭代，AI使用率成功扳回一城，來自Deepseek的競爭壓力明顯減弱。根據POE最新發布的《2025年春季AI模型使用趨勢報告》，北美前沿實驗室憑藉多模態創新「逆轉勝」，重新奪回平台使用主導權，反觀Deepseek市佔則明顯下滑。

整體而言，在晶片政策放寬與產業利多雙引擎驅動下，美國AI動能持續升溫，投資人可透過布局AI龍頭的美股ETF，掌握產業成長紅利。