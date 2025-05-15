台新證驚傳女超級業務員分行輕生亡　金管會證實回應！

▲金管會回應將查核，確保證券商在人員管理與風險控管上無疏失。（圖／ETtoday資料照）



記者董美琪／綜合報導

台新證券驚傳一位女超級業務員在公司突然刀刺心口輕生亡，消息昨天在網路上傳開後，金管會今日表示，針對台新證券有營業員輕生事件，經與該公司聯繫初步了解，事件原因為個人因素，與近期內部員工參與新募集ETF承銷額度的壓力無直接關聯。不過，主管機關將持續追查是否涉及內部管理上的問題。

金管會證期局副局長黃厚銘今於例行記者會中指出，此事令人遺憾，經台新證回報後得知，該員工離世的因素與承擔新募ETF「IPO責任額」（IPO為初次掛牌募集）無關。

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黃厚銘進一步說明，依據「證券商通報重大偶發事件應遵循事項」第2條，所謂重大事件需足以衝擊公司商譽、營運穩定、客戶權益或金融秩序。此案經證交所評估後，暫未列為重大偶發事件，但相關情況仍將持續掌握與釐清。

台新證券方面已著手進行客戶聯繫與關懷訪談機制，並調閱內部資料，目前未查到有異狀。金管會強調，後續將深入查核，確保證券商在人員管理上無疏失。

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