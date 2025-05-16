遠傳電信配息3.56元創6年新高　徐旭東：我們走的速度領先太多

記者蘇晟彥／台北報導

遠傳電信（4904）16日舉辦股東會，為遠亞合併後第二次舉辦，會議由董事長徐旭東、總經理井琪帶隊出席，根據遠傳提供資料顯示，2024年合併總營收突破千億、合併EBITDA、稅後淨利也創下18年新高，2024年市值成長高達16%，站上3000億大關，同時股東最關心的，今年現金股利每股3.56元高於去年，創下近6年新高。對此，董事長徐旭東表示，「今年是挑戰的一年，國際局勢變化太快，正因為變化太快，所以更需要使用AI」更大膽直言，「遠傳走的速度領先其他同業，比其他的人更快速，雖然不好意思講，但還是講出來了」

▼114年度遠傳電信股東會 16日展開，由董事長徐旭東、總經理井琪帶領團隊出席報告。（圖／記者湯興漢攝，下同）

遠傳2024年合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為1064.23億、363.11億及128.43億，年成長率分別為11.7%、13.2%及14.8%；每股盈餘（EPS）為3.56元，超過財測目標高達115%。對此，今年發放現金股利每股3.56元，配發金額年成長9.54%（去年為3.25元），發放率100%。

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對此，遠傳董事長徐旭東今天也出席股東會並表示，今年電信業要在5G上面成長的幅度不多，速度上也沒有那麼快，他開玩笑說，「當然，5G跟3、4G用法不同，你去換遠傳5G就能了解哪裡不同」，他指出，今年在推動遠傳的智靈，打擊詐騙、維護民眾財產，遠傳不遺餘力。同時他說，今年是挑戰的一年，國際局勢變化太快，每天都在更改，每天都有新的功能的出來，國際局勢變化太快，因此你更需要用AI。而徐也說，「雖然不好意思講，但遠傳走的速度領先同業、比其他人來得更快速」

在行動服務業務方面，5G月租型用戶滲透率於合併後持續居業界之冠，截至今年4月已達44.5%，朝向年底5G滲透率過半、與4G達成「黃金交叉」目標邁進。遠傳客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User；ARPU）持續穩坐業界第一，帶動2024年行動服務營收突破600億元，創下近8年新高，至2025年第一季創下連續16季正成長的佳績。

遠傳積極擴大減碳效益，自2023年底與亞太電信合併以來，汰換1.9萬套通訊設備，並採取AI智慧選址、基站休眠、電力設備汰換等多項節能措施，至2024年底累計節電逾1億7百萬度，預計2025年底累計節電將達1.5億度，再創新高。

展望2025年，遠傳指出將持續擴大遠亞合併綜效，在今年要完成用戶整合，將繼續推動固網、行動服務及IDC等服務業務成長，同時持續拓展數位生活服務版圖，將持續深化智慧資通訊業務的成長力道、結盟夥伴拓展市占，加速AI賦能等，實現內服外用、商轉變現。