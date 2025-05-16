核能是解方？　簡又新：關鍵是「能源多元化」

▲台灣淨零排放協會理事長簡又新大使表示，能源的「多元化」是目前所有先進國家發展的重點。（圖／記者潘姿吟攝）



記者潘姿吟／台北報導

對於近日熱議的能源議題，台灣淨零排放協會理事長簡又新大使表示，「乾淨、穩定、價格合理的能源仍是所有國家追求的目標。」簡又新指出，除了德國外，目前幾乎所有先進國家都將核能視為「能源多元化」的重要選項，「能源不能太單一，否則風險很高；多元能源組合才能降低供應不穩、價格波動或戰爭等外部因素帶來的衝擊。」

他強調，即使是號稱建設時間較短的SMR，其實仍需長時間規劃與高額經費投入，目前國際間已有約68個SMR計畫案正在設計或建造中，但真正進入穩定商業運轉的仍是零。他說：「SMR理論上可行，但離真正商業化還有一段距離，而且還涉及價格、製造風險與法規許可等問題待解決。」

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針對美方近來釋出希望台灣採購SMR的訊號，簡又新認為，台灣目前的角色應該是「觀察與準備」，不管是否會採購，都必須先建立相關法規、風險評估機制與基礎研究。他提到，政府資源有限，公私協力是一種方式，共同來把前置期的基礎作業先做好，例如：應該同步委託民間機構協助資料彙整與研究等。

民眾對核知識仍陌生 應強化科學教育與溝通

台灣社會對能源的科學知識普遍不足，可能直接影響政策溝通與社會接受度，簡又新坦言，「我們做了十幾年的民意調查，發現大眾對於台灣主要的發電方式始終搞不清楚，很多人甚至以為核能是台灣發電的主力來源，這代表教育與資訊傳遞出了問題。」對此，他建議政府在推動任何能源轉型政策前，應優先做好「知識溝通」與「社會對話」工作，「讓民眾理解之後，比較容易接受，否則就只會陷入恐懼與對立。」

簡又新也補充，民眾對火力發電的印象仍停留在「燃煤會造成空污」，卻忽略目前燃氣已逐漸取代燃煤。雖然，天然氣在空污表現上優於燃煤，但其碳排放仍偏高，不能被視為乾淨能源，只能算是相對乾淨的過渡能源。

「儲能」是未來能源穩定的關鍵與商機

在談及再生能源的不穩定性與間歇性，簡又新強調，儲能技術將是關鍵。「風電與太陽能都有天候限制，必須透過高效的儲能系統，將電先存起來、穩定釋放，才能成為穩定電力來源。」

他指出，儲能不僅是技術議題，更是巨大的產業機會。「儲能會成為下一波的大商機，不只是電動車，未來家庭、工廠都會需要。誰能提出好的解決方案（solution provider），誰就掌握了全世界的市場。」

簡又新表示，台灣在儲能技術上雖然已有初步成果，但在這場國際競賽場上，仍居於落後地位，「雖然我們有些企業表現不錯，但整體來說仍有差距。希望更多企業家能看見這個趨勢，把握未來。」

▲核一廠。（圖／記者林挺弘攝）