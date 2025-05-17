台股科技股領漲周線連4紅　COMPUTEX、AI激勵族群股價

▲AI 教父、輝達創辦人暨執行長黃仁勳來台，為AI議題掀高潮。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股周線連4紅，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，貿易戰降溫，帶動市場投資情緒回穩，引導外資買盤回流，順利收復關稅大跌缺口，並站穩季線、持續向半年線挺進，加上台北國際電腦展（COMPUTEX）將於下周登場、輝達執行長黃仁勳來台等，預期相關AI話題將持續發酵；另外520演說亦有望提振政策紅利族群，激勵族群股價有所表現。

昨（16）日在晶圓龍頭大廠拉尾盤之下，台股終場上漲113.44點、漲幅0.52%，指數收在21843.69點，本周台股周線大漲928.65點，周線漲幅達4.44%，

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廖炳焜進一步示，臺灣證交所首次結合COMPUTEX辦理招商及國際引資，邀請20逾家業者舉辦科技島主題式業績展望會，搭配黃仁勳及多家科技大廠高層演講獎，以及晶圓龍頭大廠的技術論壇，揭露A14最先進製程技術，除了吸引投資人再度聚焦AI趨勢發展，預料這波反彈將由AI概念股引領指數向上。

台股籌碼面也呈現穩定狀態，廖炳焜分析，隨這波融資急降溫，波段減幅近35%，不僅提供台股籌碼面安的優勢大優勢，也讓市場注意力再度回到經濟環境對基本面的影響；但須留意的是，雖然近期關稅疑慮降溫，然美國總統川普思維仍是市場最大不安定因素，而近期指數接近22000點反壓區，若量能持續維持3500億元至4000億元以上之水準，有利於多方續航力。

雖然市場情緒回溫，但在選股上，廖炳焜仍建議採多元平衡布局方式，科技族群可聚焦半導體製造、IC設計與IP股、邊緣運算、網通、光電，非電族群可以消費性及非必需性消費品、金融、高殖利率族群為主。