電腦展開幕　賴清德：我半導體、資通訊、人工智慧要與全球產業鏈共好

▲開幕式上，左起貿協董事長黃志芳、總統賴清德、行政院長卓榮泰、電腦公會理事長彭双浪一起啟動2025 COMPUTEX。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX 2025今(20)日在台北南港展覽館1、2館隆重登場，今日就職滿一周年的賴清德總統致詞時指出，台灣IC產業年創一千億美元外銷，晶圓佔全球逾90%，半導體、資通訊與人工智慧業者能有現在的成果，是與全球產業鏈共同和合作的結果，未來要與大家合作，創造共好。

他指出，今年光是登記來台參加台北國際電腦展的業者就超過五萬人，電腦展從40年前在松山機場一個小展發展到今天，全球最先進的晶圓製造，超過90％都在台灣製造，代表每一支智慧型手機、每一台資料中心，或是每一個AI加速器，都有來自台灣的創意與努力。

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今年展覽主題是「AI Next」，代表我們正站在科技革新浪長的頂端。非常感謝，包括英特格這幾年在高雄投資、美光在台中投資，包括Google全球最大研發中心落腳台灣，昨天很開心看到輝達宣布他的全球營運中心選擇在台北；AMD也宣佈，他的研發中心有望在設南台灣。

主辦單位外貿協會與台北市電腦公會指出，今年COMPUTEX以「AI Next」為主軸，計有來自34國1400家參展商，使用4800個攤位，展示面積達8萬平方公尺。總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、行政院院長卓榮泰、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪等貴賓親臨開幕典禮現場，共同揭開COMPUTEX 2025序幕，宣告全球科技年度盛會正式啟動。

黃志芳指出：「AI已跨越圖靈邊界，開始擁有記憶，智慧更近人類，是連結硬體與軟體、人類與人工智慧的深度革新。台灣正站在這波轉型的核心，憑藉我們在半導體、創新能量與先進運算技術的優勢，引領 AI 新時代的到來。」

台北市電腦公會理事長彭双浪指出：「台灣在AI時代具備三大優勢：強大的半導體供應鏈、軟硬整合實力，以及解決高齡化與人力不足的應用能力，展現產業韌性。」

▲右六起賴清德總統率隊參訪華碩展館，由華碩董事長施崇棠親自接待。（圖／記者張佩芬攝）

COMPUTEX為全球領先的AI和新創展覽，涵蓋「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，新增「AI服務技術區」、「機器人與無人機區」等展區，指標參展廠商包含宏碁、威剛、研華、華擎、華碩、雙鴻、明基、承啟、勤誠、台達、精英、芝奇、技嘉、鴻海、宜鼎、英特爾、英業達、鎧俠、光寶、聯發科技、微星、輝達、神雲、和碩、鐠羅等。

適逢InnoVEX創新與新創展區創立十週年，作為全球矚目的新創平台，本屆吸引來自24國、450家新創企業參展，展出規模較去年成長12.5%。同時比利時、巴西、法國、澳洲、日本、泰國、菲律賓、以色列、波蘭與捷克等10國籌組國家館，大秀國際新創肌肉。

NVIDIA Inception Program、時代基金會（Garage+）、Starfab、證券櫃檯買賣中心、Edge AI Foundation、Interlink等育成單位亦帶來新創團隊共同參展，激起無限創意火花。

Keynote與Forum全面升級 深化AI 2.0技術發展

COMPUTEX 2025邀請國際最具影響力的科技領袖發表主題演講，包括NVIDIA執行長黃仁勳、高通總裁暨執行長Cristiano Amon、鴻海科技集團董事長劉揚偉、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士、恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen，分享最新技術突破與產業趨勢。

COMPUTEX Forum論壇全面升級，今年以「AI in Action」為主題，邀請13位來自NVIDIA、Google DeepMind、Texas Instruments、Advantech、Arm、Intel、Adobe、Cadence、bp Castrol、Infineon、Seagate、Schneider Electric、Compal重量級科技產業專家，深入剖析AI關鍵供應鏈。

外貿協會除舉辦採購洽談會、主題導覽、ESG GO!、新創競賽發表會等系列活動外，更有與KOR Taipei合作的Tech’em High，加上台灣證券交易所及時尚領頭羊GQ攜手打造的Hospitality Lounge，為商業展覽及資本市場設定全新風格，並透過展覽熱度打造COMPUTEX生活圈。

COMPUTEX及InnoVEX 2025即日起至5月23日，於南港展覽館1、2館盛大展出，歡迎產業先進共襄盛舉，見證AI時代的最新突破與科技未來的無限可能。更多資訊請至COMPUTEX展覽官網https://www.computextaipei.com.tw/zh-tw/index.html查詢。