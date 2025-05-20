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房貸好難！　央行示警「資源過度流向不動產」

▲▼ 看屋照,帶看,賞屋,購屋族,買房,帶看照,賞屋照,預售屋,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲看外示意照。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳瑩欣／台北報導

想從銀行借錢買房愈來愈難！央行今（20）日出具報告4度提及「資源過度流向不動產」央行指出，將會持續密切追蹤各季各銀行控管目標執行情形，並督促銀行落實執行不動產貸款具體量化改善方案。

立法院財委會明（21）日排定「房屋稅2.0課徵亂象與金融機構對不動產融資緊縮及中央銀行信用管制措施對房地產交易之影響」 專題報告，會前央行書面說明出爐，房地產圈看完報告發出一片嘆息，認為央行短期內難放寬不動產放款限令。

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報告中指出，2025 年3月底不動產貸款集中度雖降至36.89%，惟其中全體銀行「不動產貸款餘額」則持續增加至 14兆6397 億元，仍較2024年12月底14兆5568億元增加829億元。

另外，2025年3月底全體銀行不動產貸款集中度雖略降至36.89%，惟與 2018 年9月底低點以及央行2020年12月第1度宣布調整管制措施時參考2020年10月底各項數據相較，不動產貸款餘額增幅分別為66.94%與42.05%，均高於總放款餘額增幅之55.87%與 38.33%，以及非屬不動產之其他放款餘額增幅之50.05%與 36.24%。

央行表示，自從信用管制措施執行迄今，銀行受限貸款成數下降，房市交易降溫，民眾看漲房價預期心理下降，不動產貸款集中度緩降，執行已有成效。惟不動產貸款集中度雖略見下降，但不動產貸款餘額仍持續增加，信用資源仍有過度流向不動產相關部門的情形，將持續密切追蹤各季各銀行控管目標執行情形，並督促銀行落實執行不動產貸款具體量化改善方案。

央行指出，未來仍將持續關注不動產貸款及房地產市場發展情形，並檢視管制措施之執行成效，適時檢討調整選擇性信用管制措施。

關鍵字： 央行不動產貸款房地產銀行房屋稅

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2025-05-20 10:32

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