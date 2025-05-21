第三代半導體神話「Wolfspeed傳破產」！謝金河點名輝達有危機

▲美國碳化矽（SiC）半導體製造商Wolfspeed。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

面對市場需求疲軟，以及川普關稅政策不確定性，碳化矽晶圓龍頭Wolfspeed經營出現困境，《華爾街日報》指出，Wolfspeed因債務出現困難，準備在未來幾周內聲請破產，消息傳出後導致其盤後股價崩跌近60％；對此，財信傳媒董事長謝金河分析，這是另一個中國市場規模雖大、卻迅速殺成「紅海」的案例，並直指國際競爭環境已對傳統晶片廠造成致命壓力。

謝金河今（21日）晚間在臉書發文介紹，Wolfspeed前身為Cree，曾在第三代半導體風潮中市佔率超過6成，隨著電動車市場崛起，碳化矽與氮化鎵（GaN）一度成為資本市場寵兒，吸引台灣穩懋、漢磊、嘉晶等業者紛紛進場。然而，中國在政府政策大力扶植下，大量企業如天科合達、山東天岳先進、瀚天天成等相繼投入，快速瓜分市場份額，使整體產業陷入激烈價格戰。

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據《華爾街日報》報導，Wolfspeed目前面臨債務壓力與市場需求疲軟，正考慮依美國破產法第11章提出申請。謝金河指出，早在去年Wolfspeed已面臨虧損與募資困難，加上川普時代遺留的關稅政策，最終導致其走向破產，而這正是第三代半導體投資過熱後，產業現實面遭遇中國「血海競爭」的縮影。

此外，謝金河也點名輝達潛在風險。他引述輝達執行長黃仁勳近日表示，中國AI市場規模達500億美元，卻面臨美國政府禁止H20晶片出口的限制。謝金河提醒，若中國能以低價自製AI晶片如華為所示，國際廠商股價恐將遭受衝擊，正如先前Deepseek事件造成輝達市值一天蒸發5890億美元的情況。

儘管國際市場風起雲湧，但本次Wolfspeed潛在破產也可能為台廠帶來短期轉單效益。《工商時報》指出，環球晶與漢磊可望受惠，不過業界普遍認為，能否真正轉化為穩定訂單與長期收益，仍須觀察市場實際反應與客戶布局策略。