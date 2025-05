台幣5月巨震嚇壞債蛙　外媒曝債券ETF平均承受逾11%匯損

▲投資示意照。(圖/記者湯興漢攝)

記者陳瑩欣/台北報導

台灣人瘋買美債ETF的情形出現反轉。5月在台幣兌美元急升,甚至有2個交易日見到「29字頭」的情形,外媒統計,台灣人投入資金逾730億美元(約台幣2.2兆元),不過今年2月以後持續撤資,雖然債蛙竄逃跡象明顯,但仍身陷其中投資人在5月平均承受11%以上匯損。

《金融時報》以「台灣龐大的 ETF 產業正陷入外匯困境」(Taiwan’s huge ETF industry is in an FX pickle)描述目前台灣債券ETF市場窘境,文章一開頭就指出台灣人在政府長期讓台幣維持穩定低檔,導致民眾不顧台幣看升風險爆買美債ETF,讓散戶投資人和壽險業者一樣面臨台幣升值的打擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導引用中信投信固定收益投資科主管張勝原估計,考慮到美國債券的名義損失和台幣升值造成的貨幣損失,平均台灣投資者在 5 月已經吞下了約 11-12% 的損失。

《經濟學人》大麥克指數「明示」台幣兌美元低估58.8%、且是58種貨幣中最被低估的貨幣,台灣投資者並未將此視為警告信號,而是大量購買海外資產,並輕率地預期政府能夠保持本地貨幣的低價。

外媒分析,台灣的ETF產業發展加深投資人忽略匯率風險勇當債蛙。根據道富銀行(State Street)數據,截至2024年底,台灣ETF總資產達1960億美元,占全部投資基金資產的66%。換算下來,台灣每個人平均持有將近8400美元(約台幣25.2萬元)的ETF,其中有很大一部分是債券。

根據 Morningstar 的數據,從 2019 年到今年 1 月,台灣投資者向美國債券 ETF 投入了730億美元,主要是針對期限為 20 年以上的國債,但也包括期限較長的公司債券。

《金融時報》指出,債蛙竄逃速度愈來愈快,今年2月、3月開始出現撤資,至4 月的淨贖回額達到 8.17 億美元,高於 3 月的 5.04 億美元和 2 月的 1.92 億美元。雖然尚未掌握 5 月的全面流量數據,但其總資產目前為 78 億美元,低於 4 月底的峰值 94 億美元。