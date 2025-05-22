台幣5月巨震嚇壞債蛙　外媒曝債券ETF平均承受逾11%匯損

▲投資示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣人瘋買美債ETF的情形出現反轉。5月在台幣兌美元急升，甚至有2個交易日見到「29字頭」的情形，外媒統計，台灣人投入資金逾730億美元（約台幣2.2兆元），不過今年2月以後持續撤資，雖然債蛙竄逃跡象明顯，但仍身陷其中投資人在5月平均承受11%以上匯損。

《金融時報》以「台灣龐大的 ETF 產業正陷入外匯困境」（Taiwan’s huge ETF industry is in an FX pickle）描述目前台灣債券ETF市場窘境，文章一開頭就指出台灣人在政府長期讓台幣維持穩定低檔，導致民眾不顧台幣看升風險爆買美債ETF，讓散戶投資人和壽險業者一樣面臨台幣升值的打擊。

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報導引用中信投信固定收益投資科主管張勝原估計，考慮到美國債券的名義損失和台幣升值造成的貨幣損失，平均台灣投資者在 5 月已經吞下了約 11-12% 的損失。

《經濟學人》大麥克指數「明示」台幣兌美元低估58.8%、且是58種貨幣中最被低估的貨幣，台灣投資者並未將此視為警告信號，而是大量購買海外資產，並輕率地預期政府能夠保持本地貨幣的低價。

外媒分析，台灣的ETF產業發展加深投資人忽略匯率風險勇當債蛙。根據道富銀行（State Street）數據，截至2024年底，台灣ETF總資產達1960億美元，占全部投資基金資產的66%。換算下來，台灣每個人平均持有將近8400美元（約台幣25.2萬元）的ETF，其中有很大一部分是債券。

根據 Morningstar 的數據，從 2019 年到今年 1 月，台灣投資者向美國債券 ETF 投入了730億美元，主要是針對期限為 20 年以上的國債，但也包括期限較長的公司債券。

《金融時報》指出，債蛙竄逃速度愈來愈快，今年2月、3月開始出現撤資，至4 月的淨贖回額達到 8.17 億美元，高於 3 月的 5.04 億美元和 2 月的 1.92 億美元。雖然尚未掌握 5 月的全面流量數據，但其總資產目前為 78 億美元，低於 4 月底的峰值 94 億美元。