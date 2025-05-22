台積電爆婉拒「這3國」建廠邀約：台灣是最理想基地

▲台積電拒絕卡達、新加坡和印度建廠的邀請。（圖／CTWANT資料照）

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全球領先的半導體製造公司台積電（TSMC）近期婉拒印度、新加坡與卡達的設廠的邀請，表示「台灣是最完美的生產據點」。至於海外建廠是逼不得已的決定，選擇美國、日本和德國設廠是在大國巨大壓力下建立，且這些國家在半導體產業供應鏈中擁有領先實力。

根據《DigiTimes》報導，台積電目前已確定未來在台灣、美國、日本與德國擴張產能。據供應鏈人士透露，中東多國尤其是卡達，可以說是誠意滿滿，「錢不是問題」。不過對台積電而言，除了國安與政治問題外，中東在半導體領域部署幾乎為零，且中東國家期望的是先進製程產能，而非成熟製程技術，讓台積電認為難以配合，最終選擇婉拒，但卡達仍有意願與台積電合作。

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另外，業界人士透露，新加坡及印度過去也曾表達希望台積電前往設廠的意願，但也遭到婉拒。於是，新加坡轉與台積電子公司世界先進合作，在新加坡設立12吋晶圓廠，預計於2027年正式量產。印度則改與力積電合作，但力積電清楚在印度建廠難以獲利，因此與印度最大的集團公司「塔塔（TATA）集團」合作建廠，簽訂Fab IP協議，由力積負責晶圓廠設計與建置，培訓員工，並不負責後續營運。

根據印度媒體《Economictimes》報導，對台積電來說，台灣是最理想的生產據點，在海外設廠主要是因為受到大國壓力，不得不在美國、日本和德國建廠，且這些國家在設備、材料與IC設計等擁有領先實力，具備完整的半導體產業鏈。考量到全球產能避免供過於求下，才婉拒其他國家邀約。不過，近期隨著中東國家對於AI、半導體產業的企圖心強勁，台積電仍有在中東建廠的可能。

另外，儘管面臨美中衝突和美國總統川普（Donald Trump）的半導體晶片稅威脅，台積電仍擴大海外投資，宣布興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠與1個研發中心，雖然可能影響台灣與其他海外廠擴產，但台積電對未來營運仍有信心。

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