祥碩COMPUTEX展出PCIe Gen5　搶攻高速傳輸及AI需求

▲祥碩COMPUTEX展出和多名客戶合作主機板。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

祥碩科技（5269）今年於 Computex 2025展示最新的封包交換器PCIe Packet Switch-ASM58048解決方案，實現祥碩在AI應用與高速傳輸持續研發的承諾，祥碩也表示，ASM58048有望在今年第三季送樣，另外，在PCIe Gen6的部分，祥碩也有多元佈局，除此之外，祥碩目前也以ASM4242 USB4晶片來應用在高階主機板及筆電上，祥碩也於展示間中實際展出和各家客戶的合作產品。

祥碩PCIe封包交換器產品藍圖涵蓋PCIe所有世代，產品線規劃完整，客戶可依其需求選用3 ~80通道的不同產品方案，滿足伺服器、邊緣運算、IPC及NAS等多元應用需求。此次展出產品ASM58048，將可望於2025年Q3送樣，除了完整的相容性外，效能亦可同比國際競爭對手。而緊接在後的PCIe Gen5產品，自有實體層已完整驗證，設計即將定稿，計劃繼ASM58048後陸續推出24~80個通道等多款產品，祥碩將積極回應並滿足市場對高帶寬的需求。

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祥碩科技總經理林哲偉表示：「祥碩的PCIe解決方案不僅提供卓越效能，更展現無與倫比的靈活性與相容性，提升使用者使用感受。從Gen2到Gen6，我們的產品藍圖完整覆蓋各階段需求，我們聚焦AI與邊緣運算的未來需求。PCIe Gen5的ASM68080系列已蓄勢待發，PCIe Gen6的設計亦在開發藍圖內，這是我們對於滿足市場對高速設計需求的承諾。此外，祥碩已量產的USB4透過單一線纜技術，實現資料、影像與電力的無縫整合，重新定義跨產業應用可能性。未來，祥碩期望與全球夥伴攜手合作，持續推動並完善PCIe與USB4生態圈。」

祥碩PCIe Packet Switch系列以相容性佳、效能卓越、高性價比與靈活通道配置著稱，並提供韌體客製化服務，貼近客戶需求，大幅降低導入高速傳輸的門檻。其熱插拔功能與良好相容性，結合高效能與寬溫設計，特別適用於邊緣AI、車載系統與醫療設備，因應市場多元需求，涵蓋伺服器、NAS、監控儲存與工業電腦等多樣化場景。展望PCIe Gen6，祥碩亦積極布局，以進一步提升數據傳輸速度與效率，滿足AI人工智慧與雲端運算等新興技術的挑戰。憑藉其在PCIe技術上的深厚積累、相容性經驗與高客製化能力，祥碩致力於推動產業升級，成為全球客戶信賴的合作夥伴並為AI與雲端運算等下一世代應用奠定基礎。

關於USB4，祥碩ASM4242 USB4主控端控制晶片已成功應用於多家品牌高階主機板與筆記型電腦，超越傳統PC市場，延伸至智慧車用、AI開發、IPC應用、醫療與工控等領域。針對邊緣AI運算，ASM2464PDX針對AI應用優化，支援外接GPU隨插即用，將PCIe Gen4高速訊號轉換為USB4，輕鬆實現外接顯示卡、NVMe SSD與WiFi模組的便利性但卻可同比系統內接級效能，提升AI運算能力。