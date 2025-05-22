快訊／威力彩6.7億開獎了　對中7碼翻轉人生

國民ETF換股露餡！00878新增3檔 助攻萬海飆漲停

擁有173萬股民、規模高達4343億元的季配型台股ETF國泰永續高股息（00878）即將進行上半年換股公告，依慣例，換完持股後才會對外公告，但從發行公司國泰投信今（22）日最新出爐持股名單中可見端倪，其中新增萬海（2615）、中租-KY（5871）與可成（2474）3檔個股，也就是要從現有30檔中剔除另外3檔，可以陸續從之後公布持股見完整換股名單。

中鋼「輕巧冷水瓶」通路爆半天領光 公司：10家永豐金證據點有貨

中鋼（2002）股東會紀念品「輕巧保冷杯」今（22）日正式開放領取，吸引股民出門排隊領貨，不過卻有小股東抱怨「好多地方中午前就換完了」質疑公司備貨不足，中鋼強調，今年除了3大委託書通路以外，有特別增加10處永豐金證券領取場所兌領，建議股東多多利用。

債蛙竄逃！11檔台股美債ETF刷新低 2檔人氣王長抱竟腰斬

美債20年期標售疲弱，殖利率飆升，台股美債ETF價格承壓，根據統計，11檔股價今（22）日全面創下掛牌以來新低，元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）兩檔人氣最高、規模均破千億台幣美債ETF股價破底慘跌逾2%，如果長期投資人，買在最高點，現在面臨長抱腰斬窘境。

00878調整指數編制 緊跟三檔人氣高息ETF新增1規定

173萬投資人注意！「國民ETF」國泰永續高股息（00878））截至5月21日規模已逾4368億元，考量整體資產規模增長，調整數編制規定，跟進復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）與群益台灣精選高息（00919）三檔人氣高股息ETF也新增「預擬資產管理規模」機制，此舉有利避免持股流動性風險，比較容易發展出長期追蹤的投資價值。

中信金股價創27年新高！遇破萬張賣單絕殺 驚覺遭割韭菜

在外資買盤推升下，今（22）日中信金（2891）股價開低走高，早盤中最高價上攻到43.3元，創下1998年4月以來、27年新高，惟終場尾盤突見近1.2萬賣單，股價翻黑，下跌0.1元或跌幅0.23%，以42.9元作收。

主動式ETF新兵掛牌首日 00982A爆逾22萬張大量暫守10元發行價

群益台灣精選強棒主動式ETF（簡稱：主動群益台灣強棒，證券代碼：00982A），於今（22）日起以10.11元掛牌，這是日野村投信發行首檔主動式 ETF 後，第二檔主動式ETF加入台灣ETF市場，受大盤下挫百餘點的拖累，開盤1小時爆逾22萬張成交量，股價呈現開低，跌幅0.4%，來到10.08元，暫守10元發行價。

美國股匯債三殺！20年期美債標售利率飆高 引爆市場擔憂

美國強勢經濟地位面臨極大挑戰。外媒指出，美國政府 20 年期國債的拍賣需求疲弱，導致國債價格跌至今年新低，收益率則顯著攀升至5.047%是2023年10月以來首度超過5%，華爾街憂慮殺盤噴出，引爆美國股、匯、債三殺局面。

台幣驚險升至「30.001」 央行緊盯出口商拋匯

美債拋棄效應，新台幣兌美元今（22）日走升，下午盤才開10分鐘就驚見「30.001元」價位，由於逼近月底出口商拋匯高峰，市場傳出央行「道德勸說」，勸阻出口商降低賣美元力度，阻升台幣意味濃。

日美債連環爆 180億美元標售今晚登場受關注

全球債市進入恐慌壓力區，在美國20年期公債與日本20年國債標售利率皆衝破5%，牽動股匯市震盪，台北時間今（22）日晚上另有180億美元、10年期美債即將標售，牽動市場敏感神經。

統一超推付費訂閱制 羅智先喊羨慕Costco：願意繳費才是真會員

統一超（2912）今（22）日召開股東會，談到近期推出付費訂閱制，反應蠻熱烈，訂閱人數已突破萬人，羅智先指出，羨慕某家零售業（指Costco）的會員制度，「每一年願意繳費給你，那才是真正的會員」，會花精神思考怎麼讓會員滿意。