快訊／慧洋現場加碼！現金股利提高成5元　殖利率飆至7.8%

▲慧洋董事長藍俊昇(中)主持股東會，左為獨立董事邱永和，右為財務長薛亦駿。(圖/記者張佩芬攝)

記者張佩芬／台北報導

慧洋-KY(2637）今(23)日召開2025年股東常會，由藍俊昇董事長主持，會中有股東認為目前公司股價太低，建議將預定的股利自現金股利4.5元，提高為5元，現場立即投票通過，以去年EPS8.08元，配發率為61.88%，以昨22日收盤價64.1元計，現金殖利率約7.8%，將營運獲利與股東共享。

慧洋在配發5元股利後，未分配盈餘為290.18億元；根據第一季財報，公司負債比為41%。

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慧洋目前旗下船舶以指數連結型租約為主，面對未來大環境的高度不確定性，公司將持續關注全球政經局勢變化以及散裝市場狀況，彈性調整船隊配置或以遠期運費市場避險，審慎因應。

展望後市，面對未來國際環保法規趨嚴，以及散裝新造船訂單趨緩，慧洋對於散裝運力供給面仍抱持樂觀態度，只要市場需求回補、或因貨物轉運而增加船舶週轉率，均將帶動運價指數回升。而在船隊佈局方面，慧洋亦維持汰舊換新政策，截至目前為止，公司新造船訂單共13艘，預計在今年第四季起陸續交船；而本月份預計將處分3艘船舶，預計處分利益約一千萬美元，公司未來將持續優化船隊運力，打造業界最佳節能船隊。