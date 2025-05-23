美對台關稅預期　上市櫃協會調查：4成估15～20%

▲上市櫃公司老闆們對川普「對等關稅」政策影響預期調查結果出爐。（圖／路透）



記者潘姿吟／台北報導

台灣上市櫃公司協會今（23日）公布「2025上市櫃企業家對川普『對等關稅』政策的影響預期調查」，結果顯示：84.4%的企業預期政策將對台灣經濟造成負面影響，近6成企業預期新台幣匯率將升值。台灣上市櫃協會榮譽理事長蔡榮騰強調，台灣企業面對貿易環境的不確定性，展現堅韌精神，並歸納出「6大趨勢、5個關鍵數據、4個洞見及3大對策」，為企業與政府提供重要參考。

政治大學國關中心兼任研究員陳德昇表示，川普的施政核心是「國家利益優先」，其中最關鍵的是經濟政策。在其重商主義的基調下，強調現實主義原則與經濟民族主義，目標是「讓美國再次偉大」。基於美國霸權與國家保障，他推動了一系列政策，這些政策對台灣、以及美中台三方關係產生了結構性的影響。

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調查報告初步成果由華信統領企管總經理袁明仁進一步說明。他表示，企業面對國際環境變動，須思考如何預測趨勢，採取有效營運對策，以降低損失、擴大市場空間。尤其在當前經濟形勢下，建議企業應掌握下列三個核心觀念：

1. 以不變應萬變：不能每天隨國際動盪起舞，否則將喪失自身佈局的穩定性。

2. 要變就要快變：放大並維持台商永不止進拼搏的精神，例如：面對90天內的趕工壓力，必須馬上調整人力資源策略。

3. 危機應變並迎向挑戰：快速應變、追趕跑跳碰的靈活處理方式，是企業生存的關鍵能力。

此外，袁明仁也提出以下重點框架：六大趨勢、五個關鍵數據、四個洞見。

六大趨勢：

1. 市場多元化與供應鏈重組：過去依賴美國市場的台商，現在轉向多元化經營與加速調整布局，轉向更有彈性的供應鏈網絡。

2. 生產自動化與技術升級：AI與自動化製程成主流，特別是面對美國市場基層技術人力的培育上困難重重。

3. 轉向美國投資：調查中有50%企業為科技業，反映赴美設廠趨勢上升。

4. 新台幣匯率升值已經不可逆：將帶來出口競爭力挑戰。

5. 關稅成本轉嫁，而非自行吸收：企業面臨轉價壓力，難以再自行吸收關稅衝擊。

6. 積極破解「關稅」與「匯率」雙重壓力：針對關稅與匯率同時加劇的情勢，企業需擬定應對方案。

此外，製造基地分布變化，未來可能形成美國本地極小化製造 + AI 自動化、「紅色供應鏈」仍主打中國市場、東南亞等地的非紅色供應鏈佈局等，三大供應鏈型態。

▲台灣上市櫃公司協會公布「2025上市櫃企業家對川普『對等關稅』政策的影響預期調查」，40%企業預期未來台灣平均關稅率將落在15%～20%之間。（圖／記者潘姿吟翻攝）

五個關鍵數據：

1. 對全球與台灣經濟前景的負面預期高達84.4%。

2. 81%對全球談判不抱期待，尤其美中、台中談判預期多落在2025年第三至第四季。

3. 對關稅壓力的憂慮上升：40%企業預期未來台灣平均關稅率將落在15%～20%之間，59.1%認為影響重大。

4. 對關稅影響的壓力，企業無法再轉嫁關稅，已進入成本吸收階段。

5. 匯率干預風險指數高：調查顯示97.8%認為美國將要求台幣升值、72%認為這是最具衝擊的政策，近6成預估台幣將升至28～30元（不含）區間。

四個洞見：

1. 川普希望用關稅重塑全球貿易，但調查顯示4成認為難以實現。因為中國大陸已掌握從代工到智慧製造的整體能力，而美國缺乏相應人才與教育基礎，難以撼動其供應鏈地位。

2. 投資美國確實困難，但若解決五大結構性問題（例如：稅收、設廠、設備補助、人力短缺等），仍有機會成功。

3. 供應鏈去中化趨勢尚未定調：36.2%認為「美中脫鉤」可能性極高，另有近4成認為「難說」。但在涉及晶片、AI、無人機等關鍵產業上，脫鉤將是趨勢，企業應同步布局紅色、美國與非中美供應鏈。若美方無法與中國合作，勢必依賴台灣，因此台灣若能爭取10%以下的關稅待遇，將具高度利基。

4. 關稅壓力倒逼企業轉型：多數企業開始導入落地型AI與智慧製造，降低人力依賴，開拓新市場與產品，危機中亦見轉機。