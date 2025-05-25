黃仁勳在台設總部！韓網炸鍋「狂噴1事」認了：不是競爭對手

▲黃仁勳稱台灣已成世界「AI樞紐」。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日在台北國際電腦展（COMPUTEX）的專題演說中，正式宣布輝達海外總部將落腳台北北投士林地區，並稱台灣已成世界「AI樞紐」。這消息不僅在台灣受到關注，連科技、半導體強國的南韓，各大韓國媒體紛紛報導，甚至許多韓國網友留言表示「為何不選韓國」。

黃仁勳19日在演講提到，輝達近年於台灣快速擴張，未來新總部將命名為「NVIDIA Constellation」，象徵星群匯聚。他還幽默笑稱：「在尋找地點的過程，大家都很友善，我們談成了不錯的交易，有點貴但這就是頂級的不動產！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

據悉，輝達先前已與新光人壽洽談北士科T17、T18基地，如今選址「士林北投」一帶，與市場傳聞相符。雖然黃仁勳並未點名特定地點，但專家解讀，很可能就是鎖定北士科園區的黃金地段。

經常分享韓國消息的韓國籍YouTuber「挖系桑米西」，近日在影片中分享，韓國媒體報導「黃仁勳將台灣打造成AI中心」的消息，表示黃仁勳在演講中稱「一切都從台灣開始」、「台灣將成為AI的中心」，這2句話立刻被韓媒當作緊急新聞來報導。「挖系桑米西」指出這個消息衝擊到不少韓國人，許多韓國人不解為何黃仁勳以及許多AI、半導體的名人都要來台灣，韓網直言「我以為韓國辦的才是亞洲最大」、「來韓國不是更好嗎？」

「挖系桑米西」表示，因為韓國總統大選將至，半導體同樣是韓國重要產業，因此這個話題引發許多關注，包括《朝鮮日報》、《東亞日報》、《中央日報》等韓媒都報導。其中，一位韓國電視台主播表示，韓國還在猶豫不決的時候，AI半導體最強國頭銜已經成為台灣的囊中物。

「挖系桑米西」也指出，正是因為南韓各家媒體的大篇幅報導，導致網友全炸鍋，紛紛留言表示，「我們輸了」、「現在真的承認台灣是AI生態系統的中心」、「老實說，今天開始承認台灣半導體是我們韓國要學習的對象，不是競爭對手」。

延伸閱讀

▸ 婆婆開刀要求媳婦到醫院照顧 老公霸氣護妻：有事去找大嫂少來煩

▸ 主婦蒸蛋失手「大同電鍋變盤絲洞」 1.7萬人笑瘋：異形卵孵化中

▸ 原始連結