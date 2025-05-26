億元級高資產客戶數達1.4萬人　管理資產規模達1.57兆

▲金管會統計4月高資產客戶數達1.4萬人。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會於2020年8月推出財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至2025年4月底止，共15家銀行獲准開辦，已核准的渣打銀行（台灣）、台新銀兩家尚未開辦業務，其他已開辦的13家銀行高資產客戶數達1萬4045人，管理資產規模（AUM）合計1兆5739億元。

根據統計，截至2025年4月底，13家銀行高資產客戶數合計14045人，較去年同期增加5715人、增幅68.6%，AUM為1.57兆，年增5352億元、增幅達51.53%。

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開辦高資產客戶財富管理業務13家，分別包括中國信託、兆豐、上海、國泰世華、第一、合作金庫、瑞士銀行台北分行、玉山、台北富邦、元大、華南、滙豐（台灣）及渣打銀行。

至於高資產客戶財管業務前三大銀行辦理情形（以AUM排名），若截至2025年4月底的前三大，依序為第一名的第一銀行，高資產客戶人數為2417人，AUM金額為2494億元；第二名是中信，人數共2298人，金額2301億元；第三是兆豐，人數為1815人，金額為2418億元。

觀察4月高資產客戶AUM資產配置組合，以存款占比46.2%最高；基金占比15.5%居次；債券占比13.7%；保險占比 11.1%；境外結構性商品占比 6.7%。

證期局統計至4月底止，總計8家獲准開辦高資產業務的券商，累計交易金額達3041億元，年增63%，累計客戶數1233人，年增34%。券商複委託累計交易金額達2626億元，占比86%。財管、自營累計交易金額分別達135億元及280億元，比重各為4%和10%。

券商經營高資產客戶金額最高的是永豐金證1556億元，第2為國泰證731億元，第3是兆豐證的351億元。人數依然永豐金證最多為498人，國泰證的221人其次，兆豐證208人排第3。