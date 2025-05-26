砸千萬吃這個？川普幣大戶晚宴翻車　賓客怒批：比廉航飛機餐還差

▲美國總統川普上週在維吉尼亞州的川普國家高爾夫俱樂部舉辦一場針對「川普幣」高額投資者的黑領結晚宴。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

美國總統川普上週在維吉尼亞州的川普國家高爾夫俱樂部，舉辦一場針對「川普幣」（$TRUMP）高額投資者的黑領結晚宴，參與賓客平均投資金額高達178萬美元（約新台幣5,323萬元）。然而這場高規格招待會卻因餐點與活動內容品質不如預期，引發眾多抱怨與嘲諷。

綜合外媒報導，這場晚宴上週五（23日）舉行，共有約220名持有川普官方加密貨幣的賓客受邀參加。與會者對整體活動安排極度失望，批評菜色貧乏、飲品選擇受限，甚至有人直言「比廉價航空的飛機餐還難吃」。

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▲當天菜單包括「川普有機農場綠色沙拉」、主餐為牛排或煎魚，搭配馬鈴薯泥與少量蔬菜。（翻攝畫面）

25歲投資者尼可拉斯・品托（Nicholas Pinto）對《Wired》表示：「這是我在川普高爾夫球俱樂部吃過最難吃的一餐，唯一好吃的只有奶油麵包。」他說自己只喝到一杯水，也沒有被提供任何無酒精飲料，憤而提早離席。他更傳訊給《財富》雜誌記者抱怨道：「這牛排根本是沃爾瑪超市的廉價品。」

其他賓客也毫不留情。《CNBC》記者史蒂夫・科瓦奇（Steve Kovach）在社群媒體上寫道：「我在Spirit Airlines（精神航空，美國廉航）吃過更好的食物。」加密投資人約翰・哈珀則形容魚料理像是「好市多冷凍櫃裡拿出來的」，並表示「就連假日飯店的婚宴餐點也比這好」。

當天菜單包括「川普有機農場綠色沙拉」、主餐為柑橘醬煎比目魚或菲力牛排佐濃縮肉汁醬，搭配馬鈴薯泥與少量蔬菜，甜點則是熱巧克力熔岩蛋糕。餐具全部印有川普品牌標誌，但這並未挽回賓客們對料理水準的失望。

除了餐點品質遭批，川普本人的演說也受到質疑。他於活動中發表約23分鐘的談話，多次偏離主題、對加密貨幣著墨甚少，只是籠統表示：「你們相信加密貨幣，這或許是個特別的東西，誰知道呢？」隨後未與賓客互動便迅速離場。

據區塊鏈分析公司Nansen資料顯示，受邀賓客平均購幣金額為178萬美元（約新台幣5,323萬元），但也有顯著差距：前7名大戶投入逾1千萬美元（約新台幣2億9,890萬元），而尾端24人僅投入不到10萬美元（約新台幣298.9萬元）。

▲最大持幣者為加密幣富豪孫宇晨（Justin Sun）（左），其持有的川普幣價值高達2,200萬美元（約新台幣6.58億元）。（翻攝畫面）

其中最大持幣者為加密幣富豪孫宇晨（Justin Sun），其持有的川普幣價值高達2,200萬美元（約新台幣6.58億元）。他曾於2023年遭指控市場操縱與非法證券發行，不過在今年初川普重返白宮後，監管機構已撤銷相關指控。

面對外界批評，白宮新聞祕書卡羅琳・萊維特（Karoline Leavitt）上週四表示，認為川普藉職務獲利的說法「荒謬」，強調川普在進入政界前就已是成功商人。



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