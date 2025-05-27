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高碳費+越南水泥反傾銷　張安平喊話「速推台版CBAM」

▲▼台灣水泥今日舉行114年股東常會，董事長張安平、總經理程耀輝就公司業務及未來展望向股東做報告。辜啟允的公子也是台泥董事的辜公怡也出席股東會。（圖／記者湯興漢攝）

▲台泥董事長張安平。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣水泥業遭受碳費與進口高碳水泥傾銷雙重夾擊，台泥（1101）董事長張安平說，不理解政府為何對越南水泥反傾銷案的處理不斷往後推，導致國內業者承擔不公平的碳成本，憂心進口高碳排水泥恐使台灣整體碳排帳單攀升，「必須要有台版CBAM，才能夠徹底地讓進出口的水泥承擔一樣的碳成本」。

張安平表示，從去年7月開始水泥公會推動反傾銷調查案，5月21日財政部確定越南水泥傾銷之後，經濟部說「還需要40天看你的損傷，還可以再延20天」；但同一天越南政府就公佈調降自己水泥的出口稅，從10%降到5%，所以對整個水泥業的衝擊還是越來越大。

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張安平認為，必須制定台版CBAM，才能夠徹底地讓進出口的水泥承擔一樣的碳成本，越南的產能是1.2億噸，但越南國內消費不到6000萬噸，印尼水泥年產量也是1.2億多萬噸，本地消費也才6000多萬噸，但台灣全國水泥一年消費量加在一起，才1000多萬噸，「越南印尼產量多出來的，把台灣吃乾抹淨都不夠。」

張安平指出，有很多人會認為說進口高碳排原料產品無所謂，那是別人產生的碳，但碳的計算是你在哪裡消費就在哪裡算；從越南或其他國家進口到台灣的高碳水泥，碳排是算在台灣的帳上，當台灣產品出去面對歐盟CBAM的時候，這個總帳是算在台灣帳上，不是不在台灣生產，台灣就沒有碳消費。

關鍵字： 水泥業台泥張安平CBAM碳成本

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