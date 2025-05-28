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搶高運價貨　十餘家船公司開美國新航線或派加班船、運力增五成

▲業界龍頭地中海航運在美國線已派出兩班加班船。（圖／取自洛杉磯港官網）

▲業界龍頭地中海航運在美國線已派出兩班加班船。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

在疫情間曾經加入美國線的上海中聯航運(CUL)，昨(27)日傳出掌握跨太平洋航線突然出現的超高運價，將在6月7日新開越太平洋西海岸TP1航線。貨櫃船運諮詢公司Linerlytica估計，目前美國線出現的新航線與加班船，估計讓運力自兩周前的單周37.7萬箱(20呎櫃)加高到56萬箱，增幅高達50%，目前累計有十多家貨櫃船公司增派船舶進入美國線。

中聯航運新航線將停靠蛇口、寧波、青島、長灘、蛇口，使用6艘2400至2800箱的貨櫃船營運，提供每周一班運務。該公司總裁丁偉表示，公司是應攬貨公司與直客要求，以自有新造船加入美西線，該型船符合加州排放規定的AMP(岸電)，另租進船舶遞補這6艘船原經營的航線。

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TP1航線提供包船、包艙服務，至於未來是否持續經營，將視關稅調整和市場需求狀況再行評估和安排。同業估算，中聯以中小型船航行美西，估計每大箱(40呎櫃)成本價在2500美元上下，由於6月1日多數船公司要將美西線運價調高到6000美元，如果包船、包艙價做5000美元，就是成本價的倍數，利潤雖低於大型船舶，但還是會擁有很高的獲利。

目前已知將開出新航線的還有陽明海運所屬的卓越聯盟，該聯盟原計畫今年5月開出的PSW美國西南岸新航線，之前因中美線貨量銳減暫緩開航，在中美訂出關稅寬限期後，決定6月5日正式開航，規劃以6艘可裝載6000至8000箱貨櫃船航行，提供每周一班運務。

另以星航運(Zim)4月下旬才暫停的跨太平洋ZX2特快服務，本周五將重啟運務，估計是航運歷史上暫停服務時間最短的航線，ZX2航線彎靠上海-寧波-洛杉磯-上海，部署有5艘5500箱貨櫃船，這次復航將加靠廈門港。

高麗海運(KMTC)則將於6月17日加入由德翔海運與新加坡海領船務(SeaLead)聯營的美西(AWC)航線，並將該航線原使用的2900-5600箱貨櫃船，升級為6000-10000箱船舶。

在加班船部分，赫伯羅德與萬海航運也推出了各自的美國線加班船，萬海將旗下原本服務於中國印度CI2航線的"WANHAI516”輪臨時挪到美西航線，彎靠港口包括深圳、蛇口、廈門、寧波、青島、長堤港奧克蘭。

赫伯羅德美西加班船派出旗下運力為4890箱的"DALLAS EXPRESS“輪，預計在深圳鹽田的離港時間為5月31日，將彎靠深圳、上海，經韓國釜山直航洛杉磯。

地中海航運、長榮海運、中遠海運、東方海外、日本海洋網聯等也都有派出加班船，其中包括1.2到1.5萬箱的大型貨櫃船，單家船公司加班船2-3班的都有。

股票在美國上市的Zim財務長澤維爾‧德斯特裡奧(Xavier Destriau)表示，船公司很難判斷市場的運力需求。「當90天結束時，我們會在哪裡結束？交易量激增可能是一個峰值，但這種激增的可持續性是一個很大的問號。」

關鍵字： 搶高運價貨美國新航線加班船運力增五成

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