蔡明忠：贊成核三列備載電力　曝台灣最大生存危機

記者黃翊婷／綜合報導

核三廠2號機在本月17日除役，台灣正式邁入無核發電時代，但各界對於供電量問題、是否重啟核三，卻有不同的看法。富邦媒董事長蔡明忠表示，他個人贊成將核三列為備載電力，目前台灣最大的生存危機是能源如何自給自足；國巨董事長陳泰銘也表明，增加綠能發電是正確方向，不過，核能或許也是未來的討論選項之一。

▲圖為核三廠停機時的內部畫面。（圖／台電提供）

核三廠2號機在5月17日下午開始降載、晚間10時解聯、隔日凌晨0時前正式停機，核三廠未來將轉型為大型光電廠。台灣正式邁入無核發電時代之後，部分民眾卻對供電穩定、電價負擔等問題感到憂心，在野黨也跳出來呼籲啟動核電延役。

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不過，總統賴清德20日曾表示，核管法修法通過，面對核電廠議題，程序上有2個必須，政府會基於核安無虞、核廢有解、社會共識，3個原則面對全球氣候變遷、地緣政治威脅、國際經貿體系重組等多劇烈挑戰，審慎以對。至於新式核能技術，賴清德說，目前尚待研究，大家必須視未來的情況再做決定。

▲核三廠建於1978年。（圖／ETtoday資料照）

而關於核能議題，富邦媒董事長蔡明忠在27日的股東會後被問及此事，他表示，重啟核三勢必會牽涉到法定程序，但他個人贊成將核三列為備載電力來源，目前最大的生存危機是台灣有八成以上的能源仰賴進口，如何讓能源自給自足，顯然是接下來的關鍵重點。

國巨董事長陳泰銘也被問到核能相關議題，他指出，其實政府在能源議題上的因應方式不錯，增加綠能發電是正確的方向，不過，核能或許也是未來討論的選項之一，畢竟發展人工智慧（AI）應用也需要更多電力，就看政府如何在環保與經濟發展之間找到平衡點。