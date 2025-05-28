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快訊／台股收盤上漲21.18點　台積電漲2元至967

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（28日）開高走高，加權指數終場上漲21.18點，以21357.72點作收，漲幅0.1％，成交量3213.88億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲202.61點開出，指數開高走高，盤中最高達21634.37點，最低21305.73點，終場收在21357.72點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲2元來到967元，漲幅0.21％；鴻海（2317）維持平盤至152元；聯發科（2454）維持平盤至1280元；廣達（2382）上漲3元來到269元；長榮（2603）下跌4元至249元。

今天漲幅前5名個股為毛寶（1732）上漲2.8元，漲幅9.95％；恆大（1325）上漲3.25元，漲幅9.89％；美德醫療-DR（9103）上漲0.55元，漲幅9.89％；吉祥全（2491）上漲1.05元，漲幅9.59％；世紀鋼（9958）上漲13.5元，漲幅8.01％。

跌幅前5名個股則為中華化（1727）下跌2.7元，跌幅9.96％；興泰（1235）下跌7.7元，跌幅9.95％；三晃（1721）下跌1.3元，跌幅9.39％；永光（1711）下跌1.9元，跌幅9.31％；瑞利（1512）下跌0.68元，跌幅7.89％。



台股漲幅最高前5名
個股股價漲跌幅度
毛寶（1732）30.95▲2.8▲9.95％
恆大（1325）36.1▲3.25▲9.89％
美德醫療-DR（9103）6.11▲0.55▲9.89％
吉祥全（2491）12.0▲1.05▲9.59％
世紀鋼（9958）182.0▲13.5▲8.01％


台股跌幅最大前5名
個股股價漲跌幅度
中華化（1727）24.4▼2.7▼9.96％
興泰（1235）69.7▼7.7▼9.95％
三晃（1721）12.55▼1.3▼9.39％
永光（1711）18.5▼1.9▼9.31％
瑞利（1512）7.94▼0.68▼7.89％

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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