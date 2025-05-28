快訊／台股收盤上漲21.18點　台積電漲2元至967

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（28日）開高走高，加權指數終場上漲21.18點，以21357.72點作收，漲幅0.1％，成交量3213.88億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲202.61點開出，指數開高走高，盤中最高達21634.37點，最低21305.73點，終場收在21357.72點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲2元來到967元，漲幅0.21％；鴻海（2317）維持平盤至152元；聯發科（2454）維持平盤至1280元；廣達（2382）上漲3元來到269元；長榮（2603）下跌4元至249元。
今天漲幅前5名個股為毛寶（1732）上漲2.8元，漲幅9.95％；恆大（1325）上漲3.25元，漲幅9.89％；美德醫療-DR（9103）上漲0.55元，漲幅9.89％；吉祥全（2491）上漲1.05元，漲幅9.59％；世紀鋼（9958）上漲13.5元，漲幅8.01％。
跌幅前5名個股則為中華化（1727）下跌2.7元，跌幅9.96％；興泰（1235）下跌7.7元，跌幅9.95％；三晃（1721）下跌1.3元，跌幅9.39％；永光（1711）下跌1.9元，跌幅9.31％；瑞利（1512）下跌0.68元，跌幅7.89％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|毛寶（1732）
|30.95
|▲2.8
|▲9.95％
|恆大（1325）
|36.1
|▲3.25
|▲9.89％
|美德醫療-DR（9103）
|6.11
|▲0.55
|▲9.89％
|吉祥全（2491）
|12.0
|▲1.05
|▲9.59％
|世紀鋼（9958）
|182.0
|▲13.5
|▲8.01％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中華化（1727）
|24.4
|▼2.7
|▼9.96％
|興泰（1235）
|69.7
|▼7.7
|▼9.95％
|三晃（1721）
|12.55
|▼1.3
|▼9.39％
|永光（1711）
|18.5
|▼1.9
|▼9.31％
|瑞利（1512）
|7.94
|▼0.68
|▼7.89％
資料來源：證交所
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