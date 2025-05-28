快訊／台股收盤上漲21.18點　台積電漲2元至967

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（28日）開高走高，加權指數終場上漲21.18點，以21357.72點作收，漲幅0.1％，成交量3213.88億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲202.61點開出，指數開高走高，盤中最高達21634.37點，最低21305.73點，終場收在21357.72點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲2元來到967元，漲幅0.21％；鴻海（2317）維持平盤至152元；聯發科（2454）維持平盤至1280元；廣達（2382）上漲3元來到269元；長榮（2603）下跌4元至249元。

今天漲幅前5名個股為毛寶（1732）上漲2.8元，漲幅9.95％；恆大（1325）上漲3.25元，漲幅9.89％；美德醫療-DR（9103）上漲0.55元，漲幅9.89％；吉祥全（2491）上漲1.05元，漲幅9.59％；世紀鋼（9958）上漲13.5元，漲幅8.01％。

跌幅前5名個股則為中華化（1727）下跌2.7元，跌幅9.96％；興泰（1235）下跌7.7元，跌幅9.95％；三晃（1721）下跌1.3元，跌幅9.39％；永光（1711）下跌1.9元，跌幅9.31％；瑞利（1512）下跌0.68元，跌幅7.89％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 毛寶（1732） 30.95 ▲2.8 ▲9.95％ 恆大（1325） 36.1 ▲3.25 ▲9.89％ 美德醫療-DR（9103） 6.11 ▲0.55 ▲9.89％ 吉祥全（2491） 12.0 ▲1.05 ▲9.59％ 世紀鋼（9958） 182.0 ▲13.5 ▲8.01％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 中華化（1727） 24.4 ▼2.7 ▼9.96％ 興泰（1235） 69.7 ▼7.7 ▼9.95％ 三晃（1721） 12.55 ▼1.3 ▼9.39％ 永光（1711） 18.5 ▼1.9 ▼9.31％ 瑞利（1512） 7.94 ▼0.68 ▼7.89％

資料來源：證交所