主計總處估今年GDP保3有望　學者憂「外強中乾」遭反轉

▲行政院主計總處廣博大樓。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

川普關稅壓力籠罩，國內經濟情勢難樂觀。主計總處今（28）日公布最新經濟預測，估2025年經濟成長率（GDP）為3.10%，較2月預測值僅微幅下修0.04個百分點，其中上半年因出口強勁GDP拉高至5.35%、下半年估GDP將縮至1%。不過學者卻認為在打炒房、股債市震盪下民間消費已受影響，慎防下半年經濟成長出現失衡急凍現象。

主計總處指出，川普關稅效應下廠商提前備貨及AI需求強勁帶動出口上修，但預測下半年出口將轉負成長，加上投資及消費下修，且去年GDP上修，今年實質GDP規模雖上修，但全年經濟成長率略下修。

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不具名學者指出，主計總處這次估民間消費年增率僅1.64%，除金融海嘯與疫情時期以外未見如此差勁成績，若遲未注意經濟表現「外強中乾」的警訊，全年景氣難以樂觀。

除民間消費動能急縮，民間投資熱度也預料降溫，主計總處認為為因應AI商機的強勁需求，國內半導體及相關供應鏈廠商加速擴充先進製程及高階封測產能，研發能量亦穩健擴增，推升投資成長；但房市趨緩，以及地緣政治、外貿不確定性仍高，部分動能遭到牽制，預測今年成長5.77％、下修0.41個百分點。

至於2025年消費者物價上漲率（CPI），主計總處則估為1.88%。