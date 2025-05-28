乖乖聯名再加一　首度攜手國防部推出陸軍聯名款

▲乖乖首度攜手國防部聯名。（圖／乖乖提供）

記者高兆麟／綜合報導

國民零食乖乖除了近年已成為機房上的平安符、考生桌上的祈願品、值勤人員的小小安慰外，這次乖乖也首度攜手國防部推出「陸軍版乖乖玉米脆條海老辣味」，用一包辣香四溢的乖乖，向所有守護台灣的英雄致敬。

國民零食品牌乖乖宣布，攜手國防部推出聯名商品，以全新包裝設計向國軍致敬。此次特別結合國旗紅元素，打造出一款視覺上充滿力量感的限量包裝，展現對國家守護者的深深敬意。

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乖乖表示，包裝背後融入歷史意涵，特別介紹中華民國近代史上的勇者—女童軍楊惠敏的故事與抗戰歷史。在抗戰時期冒險突破敵軍防線，徒步將國旗送入四行倉庫，與堅守陣地的官兵共同升起國旗，成為象徵勇氣與信念的重要人物。品牌期盼透過這段歷史，喚起大眾對國軍貢獻的認識與尊敬，也為護國精神喝采。

此次聯名包裝中，經典角色乖乖換上陸軍裝扮，國旗在一旁迎風飄揚，象徵乖乖品牌對國軍「挺到底」的支持。醒目的「辣不可擋」標語，則以俏皮語氣傳遞守護者的堅毅精神與無畏態度，透過日常零食傳遞的溫暖力量，向每一位守護台灣的無名英雄致上最高敬意。

陸軍版乖乖玉米脆條海老辣味在口味上也特別設計，選用經典長條型餅體，撒上特調辣蝦粉，入口時清爽不膩、辣感十足，再搭配乖乖原創的鹹香，層次豐富、香氣四溢。不論是嘴饞時來一口，還是下班小酌搭配，都能成為味蕾最可靠的戰友。

乖乖也強調，乖乖堅持使用非基改玉米與糙米混合製作，非油炸、無防腐劑添加，保留自然原味同時也照顧現代消費者對健康的重視。讓守護台灣的勇者，也能守護自己的健康。

乖乖一直以來就是「守護」與「順利」的代名詞。無論是工程師在機房擺上一包乖乖祈求系統穩定，還是學生準備大考時求個好運，乖乖早已深植台灣社會文化之中。這次與國軍合作，乖乖期望這份守護力量，能延伸到每一位站在崗位上的國軍官兵與每一位關心台灣的國人，成為一種陪伴與祝福的象徵。

透過這次聯名，乖乖希望邀請全民一起為台灣打氣，為國軍喝采，讓守護的力量從軍營延伸至生活的每一刻。「吃一口乖乖，守住每一道防線。」