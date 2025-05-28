ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美國魚罐頭銷量激增　專家：令人擔憂的經濟訊號

▲▼罐頭,罐頭食品,超商。（圖／取自Pixabay）

▲罐頭示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

伴隨美國經濟狀況的不確定性，美國近期掀起魚罐頭熱潮，消費者也轉而分享各式各樣的精緻魚罐頭料理，從西班牙和義大利的海岸捕撈到色彩繽紛的包裝，魚罐頭成為一種「平價奢華」的象徵。對此，食品經濟學家認為，這是一個令人擔憂的信號。

據《CNN》報導，根據密西根大學5月的消費者信心指數，美國經濟樂觀情緒降至近年低點。儘管主流經濟學家認為美國尚未進入衰退，但魚罐頭的銷量激增被部分專家視為經濟衰退的指標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Google的搜尋數據顯示，2024年底至2025年初，關於「魚罐頭」的搜尋量達到了高峰，部分品牌如Nuri葡萄牙沙丁魚和Brunswick橄欖油沙丁魚的搜尋量分別飆升2750%和4000%。

阿勒格尼學院（Allegheny）學院的食品經濟學家Amelia Finaret指出，魚罐頭的流行可能反映了消費者對便利性和長效保存食品的需求，「當人們面臨經濟壓力時，往往會選擇方便且耐儲存的食品，這正是魚罐頭的特點。」

除了經濟上的擔憂之外，魚罐頭也在疫情後逐漸走入美國人的生活中，改變了美國人的飲食文化。許多廠商為此也推出特定的周邊商品，如曼哈頓的Anthropologie商店近期以魚罐頭為主題佈置櫥窗，推出印有沙丁魚圖案的玻璃器皿、毛巾甚至蠟燭。此外，時尚品牌Staud更推出一款名為「Staudines」的沙丁魚造型包，成為潮流人士的夢幻單品。

對此，偉德勒大學（Widener）心理學教授Ross Steinman認為，魚罐頭已成為一種「文化脈動」的象徵，展現消費者對新興趨勢的敏銳度。

關鍵字： 經濟不確定性魚罐頭熱潮消費者趨勢經濟警訊飲食文化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

推薦閱讀

一表看懂打敗大盤8檔基金！　持股聚焦非電產業、高股息題材

一表看懂打敗大盤8檔基金！　持股聚焦非電產業、高股息題材

關稅戰「川」劇一再變臉，導致台股波動加大，電子股不再獨領風騷，根據統計，今年來表現相對突出的台股基金，多有增加非電產業、高股息題材布局，以因應市況變動及大盤類股輪動快速。

2025-05-28 14:24
勞動節全國放假　明年所得稅臨櫃申報5／4才開始

勞動節全國放假　明年所得稅臨櫃申報5／4才開始

總統府今（28）日正式公告新增國定假日，5月1日勞動節改為全國放假日，連帶明年5月所得稅臨櫃申報日期必須對應調整，財政部指出，依法推估，明年綜合所得稅臨櫃申報首日將由現行的5月1日遞延至5月4日。

2025-05-28 14:01
東陽七股廠動土興建　看好汽車AM未來成長需求

東陽七股廠動土興建　看好汽車AM未來成長需求

汽車零組件大廠東陽（1319）今日舉行台南七股新廠動土典禮，東陽AM副總吳介中表示，感謝臺南市政府與經發局的大力支持與協助，有信心在市政府支持下，加速實現東陽發展藍圖。東陽七股廠區目前占地1.5萬坪，今動土興建的第一期廠房將於2026年底完工，投入量產後，可提升AM塑膠部品10%以上供應力，並增加數百個就業機會。

2025-05-28 13:27
老謝：中國內捲正捲向全世界　比亞迪淡季削價值得注意

老謝：中國內捲正捲向全世界　比亞迪淡季削價值得注意

中國電動車大廠比亞迪淡季發動價格戰，旗下22種車款全都降價，其中最低價台幣23萬元可入手，1年中古車降幅在30至50%，引爆競爭對手指控「捲王」、「恆大第二」，而財信傳媒董事長謝金河（老謝）在臉書上警告「中國內捲正捲向全世界」。

2025-05-28 13:03
聯電股東搶領！咖波筆人氣超高　會場外「得來速」大排長龍

聯電股東搶領！咖波筆人氣超高　會場外「得來速」大排長龍

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，今年聯電的股東會延續過去可愛風，贈送「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」，今日股東會場外，在紀念品領取處，也出現「得來速」，大批股東開車騎車排隊領取，人氣依舊相當火熱。

2025-05-28 09:21
AI加速應用　資誠：5年後全球半導體產值攻上1兆美元

AI加速應用　資誠：5年後全球半導體產值攻上1兆美元

資誠（PwC Taiwan）28日正式發布《半導體產業趨勢報告—塑造半導體產業格局的趨勢與因素》，深入剖析全球半導體產業結構重組背後的5大核心驅動力，包括：記憶體技術創新、汽車半導體崛起、供應鏈重整、專用晶片復甦以及人工智慧應用加速。報告同時評估台灣業者如何在這波結構性變革中定位突破，並持續擴大在全球價值鏈中的戰略影響力。

2025-05-29 00:01
響應亞洲資產管理中心政策　KPMG啟動「躍動大南方資產創新平台」

響應亞洲資產管理中心政策　KPMG啟動「躍動大南方資產創新平台」

響應政府推動亞洲資產管理中心發展政策，KPMG安侯建業宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」，整合全球資源與在地優勢，協助在地企業、海外投資人、金融機構與新創團隊，共同打造大南方資產管理及創新生態圈，協助金融機構財富管理業務落地深耕，並推動金融創新應用、家族資產傳承、企業淨零轉型，發光發熱大南方產業。

2025-05-28 23:28
購屋好難！合庫銀暫停非本行整批建案房貸　彰銀也保守看後市

購屋好難！合庫銀暫停非本行整批建案房貸　彰銀也保守看後市

借錢買房愈來愈難。財政部泛公股金融機構合庫金（5880）、彰銀（2801）今（28）日雙雙舉行法說，合庫金鬆口子公司合庫銀「暫停非本行整批建案房貸」，彰銀則證實今年第1季房貸新承作量較去年第4季縮水近3成，對後市保守看待。

2025-05-28 18:24
土洋對作！外資投信買賣超前4名　大演「你丟我撿」戲碼

土洋對作！外資投信買賣超前4名　大演「你丟我撿」戲碼

台股面臨21000以上季線高檔反壓區，加上端午連假在即，三大法人動作明顯縮手，今（28）日外資賣超7.86億元，投信買超17.29億元，國泰金（2882）、聯電（2303）、中信金（2891）、萬海（2615）四檔呈現外資調節、投信買超「土洋對作」局面。

2025-05-28 17:51
GDP上肥下瘦！主計總處估保3　學者憂「外強中乾」遭反轉

GDP上肥下瘦！主計總處估保3　學者憂「外強中乾」遭反轉

川普關稅壓力籠罩，國內經濟情勢難樂觀。主計總處今（28）日公布最新經濟預測，估2025年經濟成長率（GDP）為3.10%，較2月預測值僅微幅下修0.04個百分點，其中上半年因出口強勁GDP拉高至5.35%、下半年估GDP將縮至1%。不過學者卻認為出口「上半年撐死、下半年餓死」，且在打炒房、股債市震盪下民間消費已受影響，慎防下半年經濟成長出現失衡急凍現象。

2025-05-28 17:49

讀者迴響

熱門新聞

美國魚罐頭銷量激增　專家：令人擔憂的訊號

全村希望！　209兆現金緊盯輝達明凌晨財報開獎

AI加速應用　資誠：5年後全球半導體產值攻上1兆美元

「黃仁勳喊一句話」　台積電、聯發科挫咧等

別再繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

響應亞洲資產管理中心政策　KPMG啟動「躍動大南方資產創新平台」

乖乖聯名再加一　首度攜手國防部推出陸軍聯名款

購屋好難！合庫銀暫停非本行整批建案房貸　彰銀也保守看後市

黃仁勳好嚴格　電腦展廠商「少作1件事」明年就除名

快訊／辜仲諒發聲　6／13股東會後辭中信金董事

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366