美國魚罐頭銷量激增　專家：令人擔憂的經濟訊號

▲罐頭示意圖。（圖／取自Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

伴隨美國經濟狀況的不確定性，美國近期掀起魚罐頭熱潮，消費者也轉而分享各式各樣的精緻魚罐頭料理，從西班牙和義大利的海岸捕撈到色彩繽紛的包裝，魚罐頭成為一種「平價奢華」的象徵。對此，食品經濟學家認為，這是一個令人擔憂的信號。

據《CNN》報導，根據密西根大學5月的消費者信心指數，美國經濟樂觀情緒降至近年低點。儘管主流經濟學家認為美國尚未進入衰退，但魚罐頭的銷量激增被部分專家視為經濟衰退的指標。

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Google的搜尋數據顯示，2024年底至2025年初，關於「魚罐頭」的搜尋量達到了高峰，部分品牌如Nuri葡萄牙沙丁魚和Brunswick橄欖油沙丁魚的搜尋量分別飆升2750%和4000%。

阿勒格尼學院（Allegheny）學院的食品經濟學家Amelia Finaret指出，魚罐頭的流行可能反映了消費者對便利性和長效保存食品的需求，「當人們面臨經濟壓力時，往往會選擇方便且耐儲存的食品，這正是魚罐頭的特點。」

除了經濟上的擔憂之外，魚罐頭也在疫情後逐漸走入美國人的生活中，改變了美國人的飲食文化。許多廠商為此也推出特定的周邊商品，如曼哈頓的Anthropologie商店近期以魚罐頭為主題佈置櫥窗，推出印有沙丁魚圖案的玻璃器皿、毛巾甚至蠟燭。此外，時尚品牌Staud更推出一款名為「Staudines」的沙丁魚造型包，成為潮流人士的夢幻單品。

對此，偉德勒大學（Widener）心理學教授Ross Steinman認為，魚罐頭已成為一種「文化脈動」的象徵，展現消費者對新興趨勢的敏銳度。