響應亞洲資產管理中心政策　KPMG啟動「躍動大南方資產創新平台」

▲KPMG安侯建業成立啟動「躍動大南方資產創新平台」，主席陳俊光(左二)、執行長施威銘(左三)率金融服務產業協同主持人陳世雄(左一)、亞太業務發展中心協同主持人廖月波(右一)等專業團隊，共同攜手在地與海外企業，創新南方產業生態圈。。（圖／KPMG提供）

記者陳瑩欣／台北報導

響應政府推動亞洲資產管理中心發展政策，KPMG安侯建業宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」，整合全球資源與在地優勢，協助在地企業、海外投資人、金融機構與新創團隊，共同打造大南方資產管理及創新生態圈，協助金融機構財富管理業務落地深耕，並推動金融創新應用、家族資產傳承、企業淨零轉型，發光發熱大南方產業。

面對金融資本市場的快速變遷與家族企業傳承需求，KPMG積極推動企業資產管理與金融創新策略。因應亞洲資產管理中心的發展趨勢，KPMG實質輔導高雄在地金融機構，串起高雄財富管理生態圈。此外，我們協助金融機構進駐亞灣區，打造高資產客戶服務生態系，並結合金融科技，探索AI、數位資產、永續金融策略與ESG國際評比等前瞻應用。同時，去年KPMG亦配合清華大學與中國信託參與高雄市政府「金融科技創新園區國際綠色金融科技調研計畫」專案，推動綠色金融科技最新發展。KPMG積極促進金融機構與關鍵產業的合作，強化在地資源整合與產業鏈連結，提升整體資產管理效能。透過策略性資源整合與創新技術導入，協助金融機構在競爭激烈的市場中保持領先地位，並因應未來資產管理趨勢的轉型需求。

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KPMG安侯建業主席陳俊光表示，亞洲資產管理中心是台灣產業升級轉型與區域均衡發展的關鍵佈局策略。因此，KPMG期望透過「躍動大南方資產創新平台」，協助企業掌握政策紅利，透過相關法規與配套措施，促進雙向投資、創新合作與產業升級，讓南部成為亞洲新創與產業鏈整合的核心營運據點。

KPMG安侯建業執行長施威銘指出，近年來，KPMG積極陪伴大南方地區企業的產業升級與招商投資，不僅回應地方經濟發展的承諾，也對全球經濟變局與政策轉向提供前瞻建議。透過一系列策略性計劃，KPMG協助企業建立具備韌性與創新力的產業生態系，鏈結全球資源，並深化在地與產官學之關係，創造南方新業務商機。

KPMG長期協助經濟部臺灣投資窗口專案之推動，串聯東南亞各國網絡，推展雙向投資策略，協助多家海外企業於南部投資，並輔導國內企業拓展東南亞版圖，積極尋找海外策略夥伴，成功搭建起大南方與國際市場之間的雙向投資橋梁。此外，並於三年前推展「新欣向南」計畫，發掘優質企業，透過成功經驗分享，形成正向循環帶動轉型；專家團隊亦協助南部隱型冠軍企業升級轉型，導入數位工具、優化營運流程，並建置ESG評估與策略，逐步邁入國際市場。

為因應智慧應用新世代，KPMG積極輔導新創與家族企業成長，近年來與政府單位、在地工會/協進會、家族企業等攜手舉辦多場研討會，打造跨界合作平台，期望能協助南區企業加速轉型；此外，也推動創新平台，協助新創企業與傳統產業跨界合作，舉辦新世代工作坊，邀請家族二代接班人、新創企業創辦人與創投專家共同參與。透過設計思考、創新實驗與策略對話，激發跨世代創新火花，促進實質合作，為南部創新注入新血。KPMG創新與新創服務團隊也致力連結南區新創企業，並響應高雄市政府與數位時代攜手打造之「亞灣新創大南方」活動，發展創業加速器、技術媒合等，協助新創企業拓展市場與資金來源，進一步活絡南部新創生態圈。