ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

響應亞洲資產管理中心政策　KPMG啟動「躍動大南方資產創新平台」

▲▼KPMG安侯建業成立啟動「躍動大南方資產創新平台」，主席陳俊光(左二)、執行長施威銘(左三)率金融服務產業協同主持人陳世雄(左一)、亞太業務發展中心協同主持人廖月波(右一)等專業團隊，共同攜手在地與海外企業，創新南方產業生態圈。。（圖／KPMG提供）

▲KPMG安侯建業成立啟動「躍動大南方資產創新平台」，主席陳俊光(左二)、執行長施威銘(左三)率金融服務產業協同主持人陳世雄(左一)、亞太業務發展中心協同主持人廖月波(右一)等專業團隊，共同攜手在地與海外企業，創新南方產業生態圈。。（圖／KPMG提供）

記者陳瑩欣／台北報導

響應政府推動亞洲資產管理中心發展政策，KPMG安侯建業宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」，整合全球資源與在地優勢，協助在地企業、海外投資人、金融機構與新創團隊，共同打造大南方資產管理及創新生態圈，協助金融機構財富管理業務落地深耕，並推動金融創新應用、家族資產傳承、企業淨零轉型，發光發熱大南方產業。

面對金融資本市場的快速變遷與家族企業傳承需求，KPMG積極推動企業資產管理與金融創新策略。因應亞洲資產管理中心的發展趨勢，KPMG實質輔導高雄在地金融機構，串起高雄財富管理生態圈。此外，我們協助金融機構進駐亞灣區，打造高資產客戶服務生態系，並結合金融科技，探索AI、數位資產、永續金融策略與ESG國際評比等前瞻應用。同時，去年KPMG亦配合清華大學與中國信託參與高雄市政府「金融科技創新園區國際綠色金融科技調研計畫」專案，推動綠色金融科技最新發展。KPMG積極促進金融機構與關鍵產業的合作，強化在地資源整合與產業鏈連結，提升整體資產管理效能。透過策略性資源整合與創新技術導入，協助金融機構在競爭激烈的市場中保持領先地位，並因應未來資產管理趨勢的轉型需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，亞洲資產管理中心是台灣產業升級轉型與區域均衡發展的關鍵佈局策略。因此，KPMG期望透過「躍動大南方資產創新平台」，協助企業掌握政策紅利，透過相關法規與配套措施，促進雙向投資、創新合作與產業升級，讓南部成為亞洲新創與產業鏈整合的核心營運據點。

KPMG安侯建業執行長施威銘指出，近年來，KPMG積極陪伴大南方地區企業的產業升級與招商投資，不僅回應地方經濟發展的承諾，也對全球經濟變局與政策轉向提供前瞻建議。透過一系列策略性計劃，KPMG協助企業建立具備韌性與創新力的產業生態系，鏈結全球資源，並深化在地與產官學之關係，創造南方新業務商機。

KPMG長期協助經濟部臺灣投資窗口專案之推動，串聯東南亞各國網絡，推展雙向投資策略，協助多家海外企業於南部投資，並輔導國內企業拓展東南亞版圖，積極尋找海外策略夥伴，成功搭建起大南方與國際市場之間的雙向投資橋梁。此外，並於三年前推展「新欣向南」計畫，發掘優質企業，透過成功經驗分享，形成正向循環帶動轉型；專家團隊亦協助南部隱型冠軍企業升級轉型，導入數位工具、優化營運流程，並建置ESG評估與策略，逐步邁入國際市場。

為因應智慧應用新世代，KPMG積極輔導新創與家族企業成長，近年來與政府單位、在地工會/協進會、家族企業等攜手舉辦多場研討會，打造跨界合作平台，期望能協助南區企業加速轉型；此外，也推動創新平台，協助新創企業與傳統產業跨界合作，舉辦新世代工作坊，邀請家族二代接班人、新創企業創辦人與創投專家共同參與。透過設計思考、創新實驗與策略對話，激發跨世代創新火花，促進實質合作，為南部創新注入新血。KPMG創新與新創服務團隊也致力連結南區新創企業，並響應高雄市政府與數位時代攜手打造之「亞灣新創大南方」活動，發展創業加速器、技術媒合等，協助新創企業拓展市場與資金來源，進一步活絡南部新創生態圈。

關鍵字： KPMG南部產業金融創新資產管理升級

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

六月曝跟李易「沒有爭吵」 分享婚姻感悟：不要過來XD

推薦閱讀

一表看懂打敗大盤8檔基金！　持股聚焦非電產業、高股息題材

一表看懂打敗大盤8檔基金！　持股聚焦非電產業、高股息題材

關稅戰「川」劇一再變臉，導致台股波動加大，電子股不再獨領風騷，根據統計，今年來表現相對突出的台股基金，多有增加非電產業、高股息題材布局，以因應市況變動及大盤類股輪動快速。

2025-05-28 14:24
勞動節全國放假　明年所得稅臨櫃申報5／4才開始

勞動節全國放假　明年所得稅臨櫃申報5／4才開始

總統府今（28）日正式公告新增國定假日，5月1日勞動節改為全國放假日，連帶明年5月所得稅臨櫃申報日期必須對應調整，財政部指出，依法推估，明年綜合所得稅臨櫃申報首日將由現行的5月1日遞延至5月4日。

2025-05-28 14:01
東陽七股廠動土興建　看好汽車AM未來成長需求

東陽七股廠動土興建　看好汽車AM未來成長需求

汽車零組件大廠東陽（1319）今日舉行台南七股新廠動土典禮，東陽AM副總吳介中表示，感謝臺南市政府與經發局的大力支持與協助，有信心在市政府支持下，加速實現東陽發展藍圖。東陽七股廠區目前占地1.5萬坪，今動土興建的第一期廠房將於2026年底完工，投入量產後，可提升AM塑膠部品10%以上供應力，並增加數百個就業機會。

2025-05-28 13:27
老謝：中國內捲正捲向全世界　比亞迪淡季削價值得注意

老謝：中國內捲正捲向全世界　比亞迪淡季削價值得注意

中國電動車大廠比亞迪淡季發動價格戰，旗下22種車款全都降價，其中最低價台幣23萬元可入手，1年中古車降幅在30至50%，引爆競爭對手指控「捲王」、「恆大第二」，而財信傳媒董事長謝金河（老謝）在臉書上警告「中國內捲正捲向全世界」。

2025-05-28 13:03
聯電股東搶領！咖波筆人氣超高　會場外「得來速」大排長龍

聯電股東搶領！咖波筆人氣超高　會場外「得來速」大排長龍

晶圓代工大廠聯電（2303）今日舉行股東會，今年聯電的股東會延續過去可愛風，贈送「UMC x 咖波聯名限定鋼珠筆套組」，今日股東會場外，在紀念品領取處，也出現「得來速」，大批股東開車騎車排隊領取，人氣依舊相當火熱。

2025-05-28 09:21
AI加速應用　資誠：5年後全球半導體產值攻上1兆美元

AI加速應用　資誠：5年後全球半導體產值攻上1兆美元

資誠（PwC Taiwan）28日正式發布《半導體產業趨勢報告—塑造半導體產業格局的趨勢與因素》，深入剖析全球半導體產業結構重組背後的5大核心驅動力，包括：記憶體技術創新、汽車半導體崛起、供應鏈重整、專用晶片復甦以及人工智慧應用加速。報告同時評估台灣業者如何在這波結構性變革中定位突破，並持續擴大在全球價值鏈中的戰略影響力。

2025-05-29 00:01
響應亞洲資產管理中心政策　KPMG啟動「躍動大南方資產創新平台」

響應亞洲資產管理中心政策　KPMG啟動「躍動大南方資產創新平台」

響應政府推動亞洲資產管理中心發展政策，KPMG安侯建業宣布啟動「躍動大南方資產創新平台」，整合全球資源與在地優勢，協助在地企業、海外投資人、金融機構與新創團隊，共同打造大南方資產管理及創新生態圈，協助金融機構財富管理業務落地深耕，並推動金融創新應用、家族資產傳承、企業淨零轉型，發光發熱大南方產業。

2025-05-28 23:28
購屋好難！合庫銀暫停非本行整批建案房貸　彰銀也保守看後市

購屋好難！合庫銀暫停非本行整批建案房貸　彰銀也保守看後市

借錢買房愈來愈難。財政部泛公股金融機構合庫金（5880）、彰銀（2801）今（28）日雙雙舉行法說，合庫金鬆口子公司合庫銀「暫停非本行整批建案房貸」，彰銀則證實今年第1季房貸新承作量較去年第4季縮水近3成，對後市保守看待。

2025-05-28 18:24
土洋對作！外資投信買賣超前4名　大演「你丟我撿」戲碼

土洋對作！外資投信買賣超前4名　大演「你丟我撿」戲碼

台股面臨21000以上季線高檔反壓區，加上端午連假在即，三大法人動作明顯縮手，今（28）日外資賣超7.86億元，投信買超17.29億元，國泰金（2882）、聯電（2303）、中信金（2891）、萬海（2615）四檔呈現外資調節、投信買超「土洋對作」局面。

2025-05-28 17:51
GDP上肥下瘦！主計總處估保3　學者憂「外強中乾」遭反轉

GDP上肥下瘦！主計總處估保3　學者憂「外強中乾」遭反轉

川普關稅壓力籠罩，國內經濟情勢難樂觀。主計總處今（28）日公布最新經濟預測，估2025年經濟成長率（GDP）為3.10%，較2月預測值僅微幅下修0.04個百分點，其中上半年因出口強勁GDP拉高至5.35%、下半年估GDP將縮至1%。不過學者卻認為出口「上半年撐死、下半年餓死」，且在打炒房、股債市震盪下民間消費已受影響，慎防下半年經濟成長出現失衡急凍現象。

2025-05-28 17:49

讀者迴響

熱門新聞

美國魚罐頭銷量激增　專家：令人擔憂的訊號

全村希望！　209兆現金緊盯輝達明凌晨財報開獎

AI加速應用　資誠：5年後全球半導體產值攻上1兆美元

「黃仁勳喊一句話」　台積電、聯發科挫咧等

別再繳費！　勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

響應亞洲資產管理中心政策　KPMG啟動「躍動大南方資產創新平台」

乖乖聯名再加一　首度攜手國防部推出陸軍聯名款

購屋好難！合庫銀暫停非本行整批建案房貸　彰銀也保守看後市

黃仁勳好嚴格　電腦展廠商「少作1件事」明年就除名

快訊／辜仲諒發聲　6／13股東會後辭中信金董事

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366